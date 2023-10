Există doar 14 milioane de evrei în lume

Şapte milioane în cele două Americi,

Pentru fiecare evreu din lume, există 100 de musulmani.

Cu toate acestea, evreii sunt de o sută de ori mai puternici decât toţi musulmanii la un loc. V-aţi întrebat vreodată de ce?

Iisus din Nazareth a fost evreu.

Albert Einstein, cel mai influent om de ştiinţă din toate timpurile, desemnat de revista TIME ‘Omul Secolului’, a fost evreu.

Sigmund Freud — sinele, eul, supraeul – părintele psihanalizei, a fost evreu. La fel şi Karl Marx, Paul Samuelson şi Milton Friedman.

Iată câţiva alţi evrei a căror activitate intelectuală a îmbogăţit întreaga omenire: Benjamin Rubin a dat lumii acul pentru vaccinuri.

Jonas Salk a creat primul vaccine anti-polio.

Alert Sabin a dezvoltat vaccinul anti-polio live îmbunătăţit.

Gertrude Elion ne-a dat un medicament împotriva leucemiei.

Baruch Blumberg a creat vaccinul împotriva hepatitei B.

Paul Ehrlich a descoperit un tratament pentru sifilis (boală cu transmitere sexuală).

Elie Metchnikoff a câştigat Premiul Nobel în domeniul bolilor contagioase.

Bernard Katz a câştigat Premiul Nobel pentru descoperiri în domeniul transmisiei neuromusculare.

Andrew Schally a câştigat un Nobel în endocrinologie (boli ale sistemului endocrin; diabet, hipertiroidism)

Aaron Beck a pus bazele Terapiei Cognitive (psihoterapie pentru boli nervoase, depresie şi fobii).

Gregory Pincus a dezvoltat prima pilulă contraceptivă orală.

George Wald a câştigat un Nobel pentru progrese în cercetarea ochiului uman.

Stanley Cohen a câştigat Nobelul pentru activitatea în embriologie (studiul embrionilor şi al dezvoltării lor).

Willem Kolff a inventat aparatul de dializă.

În ultimii 105 ani, 14 milioane de evrei au câştigat 180 de premii Nobel, în timp ce doar trei premii Nobel au fost câştigate de 1,4 miliarde de musulmani (cu excepţia celor pentru Pace).

De ce sunt evreii atât de puternici? Stanley Mezor a inventat primul chip de micro-procesor.

Leo Szilard a dezvoltat primul reactor nuclear în lanţ.

Peter Schultz, cablul de fibră optică;

Charles Adler, semaforul;

Benno Strauss, oţelul;

Isador Kisee, filmele cu sonor;

Emile Berliner, microfonul pentru telefon şi

Charles Ginsburg, înregistrarea video pe casetă.

Între finanţiştii faimoşi în întreaga lume ce fac parte din această religie se numără Ralph Lauren (Polo),

Levis Strauss (Levi’s Jeans),

Howard Schultz (Starbuck’s) ,

Sergey Brin (Google),

Michael Dell (Dell Computers),

Larry Ellison (Oracle),

Donna Karan (DKNY),

Irv Robbins (Baskins & Robbins) şi

Bill Rosenberg (Dunkin Donuts).

Richard Levin, preşedintele Universităţii Yale, este evreu.

La fel şi Henry Kissinger (secretar de stat american),

Alan Greenspan (preşedinte al Rezervei Federale în mandatele lui Reagan, Bush, Clinton şi Bush),

Joseph Lieberman,

Madeleine Albright (secretar de stat american),

Maxim Litvinov (ministru de externe al URSS),

David Marshal (primul prim-ministru al Singapore),

Issac Isaacs (guvernator- general al Australiei),

Benjamin Disraeli (om de stat britanic şi scriitor),

Yevgeny Primakov (prim ministru rus),

Jorge Sampaio (preşedintele Portugaliei) ,

Herb Gray (vice prim-ministru al Canadei),

Pierre Mendes (prim ministru al Franţei),

Michael Howard (ministru de interne al Marii Britanii),

Bruno Kreisky (cancelar al Austriei) şi

Robert Rubin (fost secretar al trezoreriei al SUA).

În mass media, printer evreii renumiţi se numără

Wolf Blitzer (CNN),

Barbara Walters (ABC News),

Eugene Meyer ( Washington Post),

Henry Grunwald (redactor şef al Time),

Katherine Graham (director al The Washington Post),

Joseph Lelyyeld (redactor executiv, The New York Times), şi

Max Frankel (New York Times).

Cunoaşteţi numele celui mai prolific filantrop din istoria omenirii?

Este George Soros, evreu, şi a donat până acum suma colosală de 4 miliarde USD, majoritatea pentru cercetători şi universităţi din întreaga lume, si…..”unul dintre cei care au declansat criza mondiala”……( nota exp.prez.email )

Al doilea după George Soros este Walter Annenberg, un alt evreu, care a construit o sută de biblioteci, donând o sumă estimată la 2 miliarde USD.

La Jocurile Olimpice, Mark Spitz a stability un record, câştigând şapte medalii de aur.

Lenny Krayzelburg a câştigat medalia olimpică de aur de trei ori.

Spitz, Krayzelburg şi Boris Becker sunt cu toţii evrei.

Actori. Ştiaţi că Harrison Ford,

George Burns,

Tony Curtis,

Charles Bronson,

Sandra Bullock,

Billy Crystal,

Woody Allen,

Paul Newman,

Peter Sellers,

Dustin Hoffman,

Michael Douglas,

Ben Kingsley,

Kirk Douglas,

William Shatner,

Jerry Lewis şi

Peter Falk sunt cu toţii evrei?

De fapt, Hollywood-ul însuşi a fost fondat de un evreu. Dintre directori şi producători,

Steven Spielberg,

Mel Brooks,

Oliver Stone,

Aaron Spelling (Beverly Hills 90210),

Neil Simon (The Odd Couple),

Andrew Vaina (Rambo 1/2/3),

Michael Man (Starsky and Hutch),

Milos Forman (Zbor deasupra unui cuib de cuci),

Douglas Fairbanks (Hoţul din Bagdad) şi

Ivan Reitman (Ghostbusters) sunt toţi evrei.

Cu siguranţă, Washingtonul este principala capitală a lumii, iar la Washington, organizaţia de lobby care contează este American Israel Public Affairs Committee, sau AIPAC (Comitetul pentru Afaceri Publice Americano-Israelian ). Washington-ul ştie că dacă premierul Ehud Olmert a ar descoperi că Pământul este plat, AIPAC ar reuşi să convingă Congresul american sa adopte o rezoluţie prin care să-l felicite pe Olmert pentru descoperire.

William James Sidis, cu un IQ de 250-300, este cel mai inteligent om din toate timpurile. Ghici cărei religii îi aparţinea?

Aşadar, de ce sunt evreii atât de puternici?

Răspuns: educaţia.

De ce sunt musulmanii atât de neputincioşi ?

Se estimează că sunt 1.476.233.470 de musulmani pe faţa pământului:

– un milliard în Asia,

– 400 de milioane în Africa,

– 44 de milioane în Europa şi

– 6 milioane în cele două Americi.

A cincea parte din populaţia lumii este musulmană.

La fiecare hindus există doi musulmani.

La fiecare buddhist există doi musulmani.

La fiecare evreu există o sută de musulmani.

V-aţi întrebat vreodată de ce sunt musulmanii aşa lipsiţi de putere?

Iată de ce:

– există 57 de state membre ale Organizaţiei Conferinţei Islamice (OIC), şi toate la un loc au în jur de 500 de universităţi adică o universitate la fiecare trei milioane de musulmani.

– SUA are 5.758 de universităţi, iar

– India are 8.407.

În 2004, Universitatea Shanghai Jiao Tong a publicat un ‘Clasament Academic al Universităţilor din Lume’, şi, surprinzător, nici măcar una singură din statele musulmane nu era în top 500.

Conform datelor strânse de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), rata alfabetizării în lumea creştină este de aproape 90 la sută, iar 15 ţări majoritar creştine au o rată a alfabetizării de 100 la sută. Spre deosebire de ele, un stat majoritar musulman are o rată medie a alfabetizării de aproape 40 la sută, şi nu există nicio ţară majoritar musulmană cu o rată a alfabetizării de 100 la sută. Cam 98 la sută din „alfabetizaţii” din lumea creştină au terminat şcoala primară, faţă de sub 50 la sută din ‘alfabetizaţii’ lumii musulmane. Aprox. 40 la sută din „alfabetizaţii” lumii creştine au absolvit o universitate, în timp ce doar doi la sută din cei ai lumii musulmane au studii superioare.

Ţările majoritar musulmane au 230 de oameni de ştiinţă la un milion de musulmani.

SUA are 4.000 de oameni de ştiinţă la un milion de locuitori, iar

Japonia 5.000.

În întreaga lume arabă, numărul total de cercetători angajaţi full-time este de 35.000, şi există doar 50 de tehnicieni la un milion de arabi (în lumea creştină există până la 1.000 de tehnicieni la un milion).

Mai mult, lumea musulmană cheltuie 0,2 la sută din PIB pe cercetare şi dezvoltare, spre deosebire de cinci la sută din PIB în lumea creştină.

Concluzie: lumea musulmană nu are capacitatea de a genera cunoaştere.

Numărul de ziare cotidiane la mia de locuitori şi numărul de cărţi pe un milion de locuitori sunt doi indicatori ai măsurii în care cunoaşterea este difuzată în societate. În Pakistan , există 23 de cotidiane la mia de locuitori; în Singapore rata este de 360. În Marea Britanie, numărul de cărţi pe un milion de locuitori este de 2.000, în timp ce în Egipt este 20.

Concluzie: lumea musulmană nu poate difuza cunoştinţe.

Exporturile de înaltă tehnologie ca procent din exporturile totale reprezintă un important indicator al aplicării cunoştinţelor. Exporturile de înaltă tehnologie ale Pakistanului ca procent din exporturile totale reprezintă unu la sută. În cazul Arabiei Saudite, el este de 0,3 la sută; Kuweit , Maroc şi Algeria sunt toate la 0,3 la sută, în timp ce Singapore a ajuns la 58 la sută.

Concluzie: lumea musulmană nu poate aplica cunoştinţele.

De ce sunt musulmanii lipsiţi de putere?

Pentru că nu produc cunoştinţe.

De ce sunt musulmanii lipsiţi de putere?

Pentru că nu difuzeaza cunoştinţe.

De ce sunt musulmanii lipsiţi de putere?

Pentru că nu aplica cunoştinţele.

Iar viitorul aparţine societăţilor bazate pe cunoaştere.

Un fapt interesant:

PIB-ul total al celor 57 de member OIC este sub 2 trilioane USD.

America singură produce bunuri şi servicii în valoare de 12 trilioane USD;

China de 8 trilioane,

Japonia de 3,8 trilioane, iar

Germania de 2,4 trilioane (pe baza parităţii puterii de cumpărare).

Statele bogate în petrol – Arabia Saudită, EAU, Kuweit şi Qatar produc în total bunuri şi servicii (majoritatea petroliere) de 500 de miliarde USD;

Spania singură produce bunuri şi servicii în valoare de peste un trilion, Polonia catolică de 489 miliarde, iar Thailanda buddhistă de 545 miliarde.

(PIB-ul ţărilor musulmane ca procent din cel mondial este în scădere rapidă).

Aşadar, de ce sunt musulmanii lipsiţi de putere?

Răspuns: lipsa educaţiei !!!

Tot ce fac musulmanii este să strige la Allah toată ziua şi să dea vina pe toţi ceilalţi pentru numeroasele lor eşecuri!