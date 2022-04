Familia patronului

În ultimii ani, firmele Myosotis SRL Galaţi şi Myosotis Farm SRL Galaţi, sunt prezente în TOPUL firmelor alcătuit de către Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM), în baza datelor furnizate de către ANAF. Bineîţeles că aceste performanţe stârnesc invidie din partea deţinătorilor de lanţuri de farmacii în regiune, şi nu numai. Că dom’ne, da de când până când a ajuns ăsta (Alexandru Chiriac – n.a.) atâta de bogat şi de deştept, încât este şi profesor universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Unicersităţii de Stat „Dunărea de Jos” Galaţi. După o comodă şi minimă documentare, am aflat ce şi cum, chestiuni pe care le vom publica cu scopul de a tăia elanul unor invidioşi care văd numai beregăţi sfâşiate, în jur, şi sânge.

Myosotis apare în 1992

Conform datelor ANAF, firma Myosotis SRL este înregistrată la ORC Galaţi în anul 1992. Printre altele, avea înscris în obiectul de activitate inclusiv repararea motocicletelor şi autoturismelor ! Dar, „Floarea de Nu Mă Uita” (denumirea populară a myosotis), a fost dusă într-o direcţie care i-a asigurat notorietate şi succese financiare greu de presupus în activitatea farmaceutică, fie e devenită şi un adevarat lanţ de paste 120 de farmacii. Aria de răspândire este situată mai ales în regiunea Galaţi-Brăila, inclusiv în mediul rural, dar şi la Constanţa sau Braşov, pare-se.În 1994, prof.univ.dr. Alexandru Chiriac înfiinţează şi SC Myosotis Farm SRL. Aşadar, firmele sale nu au apărut din neant, ci au o vechime de 32, respectiv 28 de ani. Myosotis a încheiat anul fiscal 2020 cu o cifră de afaceri de 223,6 milioane de lei, un profit brut de 8,423 de lei şi un profit net de 7,2 milioane de lei. Toate aceste cifre seci, postate pe siteul ANAF, dar prezentate şi de TOP PIMM Galaţi în anul 2021 (vezi ediţia online a impact-est), au fost realizate cu, atenţie, 420 de salariaţi. La închiderea exerciţiului financiar, firma avea datorii de peste 86 de milioane de lei şi un stoc de marfă de 33,7 milioane de lei.

Pentru a observa şi cu ochiul liber dinamica acestei companii, vom arăta că în anul 2011 aceasta a avut o cifră de afaeri de aproape 31,6 milioane de lei, un profit brut de 3,37 de lei şi un profit net de circa 3,2 milioane de lei. Ceea ce nu e rău, ci chiar de bun simţ, cînd mergi cu o rată a profitului de aproape 10%. Numărul de salariaţi era atunci de doar 107, datoriile erau de 17,4 milioane de lei, iar stocurile de 4,7 milioane.

Cealată firmă, Myosotis Farm, are o vechime de 28 de ani, 67 de salariaţi, o cifră de afaceri de, atenţie, 269,2 milioane de lei şi un profit de aproape 9,5 milioane de lei. Adică, performanţele financiare ale „surorii” mai mici, care are de şase ori mai puţini salariaţi, sunt peste cele ale surorii mai mari. A, trebuie menţionat că directorul executiv al lanţului de farmacii marca Myosotis este Bogdan Chiriac (foto), fiul lui Alexandru şi al Iolandei-Luminiţa.

Cele două companii farmaceutice deţin şi un depozit de medicamente pe Drumul de Centură Galaţi.

Traiectoria profesională şi averea modestă (poate transferată !-n.a.) a lui Al. Chiriac

Alexandru Chiriac are un parcurs profesional de invidiat. La avere stă mai rău, dar ia şi de la STAT ! Iată, între 1976 şi 1981 este student al Facultăţii de Mecanică Galaţi. Între 1985 şi 1991 este asistent la Facultatea de Metalurgie, iar între 1990 şi 1996 stă tot pe carte, până obţine titlul de doctor inginer în aliaje neferoase, după care, din 1991 până în 1997 este şef de lucrări. Din 1997 devine conferenţiar, iar din 2000 până în prezent este profesor universitar doctor la Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor. Între timp, printre pilule, face şi Facultatea de Farmacie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Poate şi de aia, Alexandru Chiriac devine unul dintre cei şase şefi de departament din cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Medicină şi Farmacie a UDJ Galaţi, directorită de prof.univ. dr. habil. Dana Tutunaru (habil. vine din franţuzescul habilitat-adică abilitat-n.a.), unde Al. Chiriac şefeşte Departamentul de Ştiinţe Farmaceutice.

Aşadar, ca bugetar cu multă ştiinţă de carte, omul-Myosotis câştiga ca profesor universitar al UDJ Galaţi, în 2020, un salariu net de 125.868 de lei, pe când soţia, Iolanda-Luminiţa, câştigă ca profesor în preuniversitar, doar 75.409 lei pe an. Ca administrator al celor două Flori de Nu Mă Uita, a încasat în anul fiscal 2020 venituri de 110.268 lei, iar de la Myosotis Farm, doar 8.624 de lei. În total, familia Chiriac a avut venituri nete într-un an, de doar 320.864 de lei, aşa că nu mai tot urlaţi din toţi rărunchii cum că la câţi bani învârte, face şi desface ce vrea el pe la Universitate şi, mai ales, pe la FMF şi pe oriunde. Iată, la bunuri imobile şi mobile, chiar nu se dă în stambă, celpuţin nu pe numele lui.

Din declaraţia de avere dată în 10 iunie 2021 rezultă că nu are terenuri şi bunuri mobile. Are două apartamente în Galaţi, unul de 67 mp, altul de 100 mp, cumpărate în anii 1987, respectiv 2007, şi un apartament de 60 mp, în Bucureşti, cumpărat în 2008. În conturi are doar circa 15.800 de euro şi 14.000 de lei.

Ei acum, băi invidioşilor, puteţi dormi liniştiţi ! Şi Alexandru Chiriac şi alţii ca el şi ca voi, care sunteţi bogaţi, nu puteţi face, vorba lui Mircea Dinescu, decât asta: „cei ce au mai mulţi bani, mănâncă mai mulţi cartofi prăjiţi şi atât” ! Voi câţi mâncaţi, dar mai ales de ce ?!