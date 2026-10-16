Nicușor Dan tocmai ne-a băgat mortul în casă

Existe persoane care așteaptă semne și minuni din partea unui organism aflat într-un avansat proces de descompunere. În mare parte, acest segment de adoratori se suprapune peste cel al închinătorilor la moaște. „E utile maică”, justifică o adoratoare, „că moaștele răspândesc un miros foarte plăcut, asemănător cu cel al crinilor, al smirnei sau al tămâiei”.

Adică ceva de cadaverină pomădată cu lavandă rusească, vrei să spui, maică? „Ezact”. Chiar și Marian Neacșu, propus ca vicepremer și ministru de Interne, condamnat penal definitiv la șase luni de pârnaie cu suspendare pentru conflict de interese, miroase a cadavru parfumat? Bingo. Sau Alexandru Stoica, propus la Ministerul Dezvoltării, fost gropar al CFR și țucălar al lui Ciolacu? Evrika.

Chiar și Ștefan-Ovidiu Popa, propus la Ministerul Transporturilor, milițist repetent la Academia de Miliție, derbedeu, intrigant și conspirator? La fix. Chiar și Florin Barbu, propus la Agricultură, un zero barat, care a dat stuful Deltei lui Stănescu? La țanc. Sau Natalia Intotero, propusă la Mediu, după ce a făcut Cultura praf, o… cum se dice la romanește, ca am uitat parlare italiana, o stupida come una capra? Aha.

Singurul cadavru onorabil care salvează prestigiul PSD este Daniel Zamfir, propus la Economie, care a lăsat în scris la RTV: ”Zamfir senator PSD nu va vota Luca Niculescu”. E bine că există și un Gică-contra într-o casă cu mort pe năsălie. Cadavrul va răspândi o bună mireasmă de putresceină, în timp ce Zamfir va hori în direct și la o oră de maximă audiență: Mortul tot mort rămâne, degeaba-i dai cu tămâie.

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