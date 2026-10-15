Se vrea guvern de lugu-lugu

Peste grumajii partidelor fâlfâie apăsat sabia lui Damocles. Orizontul s-a întunecat. Așteptarea s-a împuținat. Timpul a intrat la apă. Dă să se înece la mal.

Iarna stă să se prăvălească peste râu și ram. La primul fulg intrăm în junk; la al doilea, în recesiune; la al treilea, în faliment; la al patrulea, predăm cheia țării la rastel și cerem azil.

PSD se învârte în cerc. Grindeanu a intrat în călduri târzii. Descrie rotocoale tot mai mici în jurul PNL. Se aude că Bolojan vrea să fugă cu tot cu lanțul de care s-a priponit de scaun.

Misiunea juvetelui de pică este să oblige mireasa să-l iubească pe mire, chiar dacă se visează în brațele altuia. La urmă să facă jonglerii cu pirostriile, aruncându-le de la distanță în capul mirilor.

Problema e că nu se mai știe cine e mirele și care e mireasa. Pirostriile cad la nimereală, e cum o da Măicuța Domnului, ce cade pe masă e al meu, iar ce rămâne în aer e al tău, Doamne.

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