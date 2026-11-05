Am spus-o de la început: pe Grindeanu l-au împins spre guvernare baronii PSD. Astăzi, ceea ce vedem îmi întărește această convingere

CAPCANA FINANCIARĂ: Sorin Grindeanu a căzut din nou între scaune! Baronii PSD intră în sevraj, iar țara e pusă pe butuci!

S-a adeverit exact ce v-am spus! Presiunea fenomenală pusă pe Sorin Grindeanu de către baronii locali din teritoriu a aruncat PSD-ul într-o situație absolut disperată. Obișnuiți de zeci de ani să paraziteze bugetul statului, acești băieți deștepți au realizat că firmele lor de casă intră în insolvență una după alta. De ce? Pentru că toate lucrările lor depind exclusiv de contractele cu statul, iar punga bugetului este complet goală!

O promisiune deșartă și o realitate cruntă

Grindeanu a forțat cu tot dinadinsul intrarea la guvernare, promițându-le solemn baronilor disperați că, odată ajuns la butoane, „va da drumul la robinetul cu bani” și va relua alocările bugetare.

Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! Odată ajuns la guvernare, Grindeanu s-a lovit direct de realitatea dură și a realizat, pe propria piele, că Ilie Bolojan a avut perfectă dreptate: pur și simplu NU mai sunt bani pentru a finanța găurile negre create de clientela politică a PSD! România se află într-o secetă financiară fără precedent pentru această țară, o criză pe care baronii roșii nu au mai trăit-o niciodată,