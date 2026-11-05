Am spus-o de la început: pe Grindeanu l-au împins spre guvernare baronii PSD. Astăzi, ceea ce vedem îmi întărește această convingere

CAPCANA FINANCIARĂ: Sorin Grindeanu a căzut din nou între scaune! Baronii PSD intră în sevraj, iar țara e pusă pe butuci!
S-a adeverit exact ce v-am spus! Presiunea fenomenală pusă pe Sorin Grindeanu de către baronii locali din teritoriu a aruncat PSD-ul într-o situație absolut disperată. Obișnuiți de zeci de ani să paraziteze bugetul statului, acești băieți deștepți au realizat că firmele lor de casă intră în insolvență una după alta. De ce? Pentru că toate lucrările lor depind exclusiv de contractele cu statul, iar punga bugetului este complet goală!
O promisiune deșartă și o realitate cruntă
Grindeanu a forțat cu tot dinadinsul intrarea la guvernare, promițându-le solemn baronilor disperați că, odată ajuns la butoane, „va da drumul la robinetul cu bani” și va relua alocările bugetare.
Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! Odată ajuns la guvernare, Grindeanu s-a lovit direct de realitatea dură și a realizat, pe propria piele, că Ilie Bolojan a avut perfectă dreptate: pur și simplu NU mai sunt bani pentru a finanța găurile negre create de clientela politică a PSD! România se află într-o secetă financiară fără precedent pentru această țară, o criză pe care baronii roșii nu au mai trăit-o niciodată,
Șantaj la nivel înalt: Spitalele și salariile, folosite ca monedă de schimb!
Prins într-o situație absolut fără ieșire, Grindeanu a trecut la măsuri radicale și disperate. Pentru a-și salva pielea în fața propriului partid, pune o presiune uriașă pe PrimMinistrul Luca Niculescu și pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Amenințarea PSD-ului este de un cinism strigător la cer!
”NU VOTĂM RECTIFICAREA BUGETARĂ DACĂ NU NE DATI BANII!”
Practic, Grindeanu și gașca lui sunt gata să blocheze întreaga țară pentru a-și hrăni clientela politică. Dacă șantajul lor eșuează, consecințele pe care le flutură amenințător în spațiul public sunt catastrofale:
Spitalele riscă să fie închise din lipsă de fonduri!
Poliția ar putea rămâne fără banii de salarii!
Ministerul Transporturilor va fi obligat să oprească complet toate lucrările de infrastructură!
Asta este adevărata față a disperării lor! Un lider politic care a căzut lamentabil între scaune, blocat între falimentul baronilor care l-au propulsat și realitatea unui buget secătuit. Au vrut guvernare doar pentru ciolan, iar acum, când ciolanul nu mai are carne, sunt gata să sacrifice o țară întreagă.
Românii trebuie să afle adevărul despre șantajul mizerabil care se joacă în acest moment pe spatele lor!