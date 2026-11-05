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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 06.11.2026

Pesedeul controlează la batistuţe și unghiuţe, fosta guvernare, semn că nu știe de la care capăt să înceapă guvernarea

Înțeleg că domnul ministru de la Apărare trimite corpul de control la Direcția Generală de Armament pentru a verifica desfășurarea programului SAFE la MApN.
Sigur, se putea uita pe website-ul ministerului, unde e o secțiune specială, ori îi putea întreba şi pe colegii dumnealui din Parlament, care au primit înainte să voteze toate detaliile. Dar înțeleg moda PSD de a căuta scuze când nu le vine să creadă că miniştrii USR au reuşit în câteva luni ce ei nu au putut în zeci de ani.
Am două rugăminți.
Prima: când va observa cât de profesioniști sunt oamenii de la DGArm, să aibă tăria să-i felicite. Parte dintre ei sunt cei din poză şi cred că dintre toate instituțiile guvernamentale sunt singurii care lucrează la un asemenea nivel fără consultanță externă, împotriva caselor internaționale de avocatură şi consiliere de la mamuți industriali. Şi au câştigat de fiecare dată.
A doua: să trimită concluziile în toată rețeaua PSD. Să afle și ei că în țara asta se poate. Cel mai mare program de înzestrare a Armatei Române, fără firme de casă, fără consultanți, fără comisioane. Rapid și cu fiecare decizie la vedere.
Domnule Grindeanu, e simplu: puneți-i la treabă, nu la filmulețe. Scuzele nu țin loc de rezultate.
Radu Miruţă - postată public de autor pe pagina sa de Facebook 5 - noiembrie - 2026

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