Japonia intră într-o nouă eră. Era Takaichi!

În weekend țara a trecut prin alegeri anticipate parlamentare.

Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei a luat o decizie curajoasă, spun analiștii.

Știți ce a făcut? A văzut că partidele populiste din țară au prins curaj, că încercau să se urce pe un val populist propulsat de problemele din economie și atunci a reacționat.

Takaichi a pus la cale un plan economic, un plan de politică externă și s-a dus în fața alegătorilor.

Putea să aibă soarta multor politicieni care au mizat totul pe o singură carte a alegerilor și au pierdut.

Doar că a câștigat. Totul.

Partidul Liberal Democrat pe care îl conduce a câștigat categoric, obținând o supermajoritate în Camera Reprezentanților. A luat 316 din 465 de mandate. Lucru rar întâlnit în istoria țării.

De fapt, nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva.

După aceste alegeri Japonia se va duce și mai la dreapta, scriu jurnaliștii de la The New York Times, dar asta i-a lipsit pe cei de la ”Maga japoneză” de slogane, adaugă ei.

Oricum Trump spune că i-a oferit sprijin și a și felicitat-o între timp. Au stabilit că se vor vedea în luna martie, la Washington.

Ce înseamnă și mai la dreapta?

The New York Times scrie că ”Takaichi a promovat mesajul că Japonia s-a întors, a minimalizat atrocitățile comise de Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a promis să reglementeze mai strict migrația și turismul”.

Față de China are de gând să aibă o poziție dură. China și Japonia fiind deja în ceartă diplomatică acerbă.

Atât de acerbă, că Beijingul a activat celebra ”diplomație panda”. Adică, își retrage urșii panda de la grădina zoologică din Tokyo, iar japonezii s-au îmbulzit să vadă animalele cu ochii în lacrimi.

Se pare că Japonia va avea un soi de Georgia Meloni. Ceea ce este o mare realizare într-o țară conservatoare. În Japonia sunt foarte puține femei în politică, arată statisticile internaționale.

Takaichi are însă un alt idol. Aceasta este fostul premier britanic Margaret Thatcher.

Se îmbracă precum Thatcher, are și viziunile lui Thatcher.

