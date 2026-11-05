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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 06.11.2026

Grindeanu i-a smuls din ţâţâni ușa lu’ Luca la Palat, să caute gaura personal. Prin ușa sfârtecată s-a auzit tot

GRINDEANU (fluturând o foaie goală): Gaura există, mai numără o dată, Nazare! Treijdemiliarde!
NAZARE (cu registrul în brațe): Coane Sorine, am numărat de trei ori. Deficit 3,81. Curat 3,81, coane!
GRINDEANU: Numără până o găsești! Și până nu dai de ea, nici rectificare, nici bani la spitale!
KELEMEN (ridicându-se încet): Stimabile, ai puțintică răbdare. Unde nu e cifră, acolo e poveste, și un guvern fără cifre va să zică că nu le are. Greaua moștenire e de la deficitul de 10%!
GRINDEANU: Al cui deficit de 10%?
(Liniște. Toată sala se întoarce spre Ciolacu.)
CIOLACU (ascunzând ceva la spate): Ce gaură, neicusorule? Eu n-am văzut nicio gaură. Am pus-o bine, la un caz iar… pac! în cârca altuia.
Cortina. Comedia ar fi chiar bună dacă biletele n-ar fi plătite din bugetul nostru. Până își găsește Grindeanu gaura, rectificarea stă pe loc, iar spitalele așteaptă spirt medicinal.
Caragiale a scris piesa acum 140 de ani. PSD o joacă de 37 și nu s-a plictisit încă.
Alexandru Dimitriu - postată public de autor pe pagina sa de Facebook 5 - noiembrie - 2026

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