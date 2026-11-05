Grindeanu i-a smuls din ţâţâni ușa lu’ Luca la Palat, să caute gaura personal. Prin ușa sfârtecată s-a auzit tot

Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Stella Li, vicepreședinta executivă a BYD și unul dintre oamenii-cheie ...
Nicu Gheară este un nume de bombardier asociat cu Ibiza ...
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE / MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ORDINUL nr. M.999/666/2026 pentru aprobarea ...
Peste 3.600 de investigații active și ordine de înghețare aprobate ...
Astăzi, prim-ministrul Vasile Tofan a propus ca anul 2027, când ...