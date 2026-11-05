Grindeanu i-a smuls din ţâţâni ușa lu’ Luca la Palat, să caute gaura personal. Prin ușa sfârtecată s-a auzit tot

GRINDEANU (fluturând o foaie goală): Gaura există, mai numără o dată, Nazare! Treijdemiliarde!

NAZARE (cu registrul în brațe): Coane Sorine, am numărat de trei ori. Deficit 3,81. Curat 3,81, coane!

GRINDEANU: Numără până o găsești! Și până nu dai de ea, nici rectificare, nici bani la spitale!

KELEMEN (ridicându-se încet): Stimabile, ai puțintică răbdare. Unde nu e cifră, acolo e poveste, și un guvern fără cifre va să zică că nu le are. Greaua moștenire e de la deficitul de 10%!

GRINDEANU: Al cui deficit de 10%?

(Liniște. Toată sala se întoarce spre Ciolacu.)

CIOLACU (ascunzând ceva la spate): Ce gaură, neicusorule? Eu n-am văzut nicio gaură. Am pus-o bine, la un caz iar… pac! în cârca altuia.

Cortina. Comedia ar fi chiar bună dacă biletele n-ar fi plătite din bugetul nostru. Până își găsește Grindeanu gaura, rectificarea stă pe loc, iar spitalele așteaptă spirt medicinal.