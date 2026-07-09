N-am mai apucat să vă spun că joi, 2 iulie, în Kstovo, regiunea Nijni Novgorod, a fost atacată rafinăria de petrol Nijegorodnefteorgsintez (NORSI). După acest atac, NORSI a suspendat vânzarea de cantități angro de benzină și motorină la Bursa de Mărfuri și Materii Prime din Sankt Petersburg. S-a oprit să se odihnească oleacă, cum ar veni. Noroc de dronele ucrainene, căci, atfel, ar fi trebuit să continuie să proceseze 15 milioane de tone de petrol și să producă 5 milioane de tone de benzină anual, mititica… Amintesc că această rafinărie fusese deja atacată pe 24 iunie.

Ucraina distruge capacitățile de război ale agresorului. Ce face agresorul? Atacă civilii și infrastructura civilă care nu are nicio tangență cu industria militară. Ieri, rușii au lovit cea mai mare fermă de păsări din Ucraina și Europa, aflată în regiunea Herson. A izbucnit un incendiu de amploare, iar pierderile se vor ridica la milioane… Și în Zaporijia, potrivit șefului OVA, Ivan Fedorov, în urma atacurilor rusești din diverse zone ale orașului, două persoane au murit, iar alte 21, inclusiv un copil de 11 ani, au fost rănite.

Rușii au lansat un atac aerian cu șase bombe KAB și asupra orașului Sumî, ucigând patru persoane, inclusiv o fetiță de cinci ani și rănind alte 27, inclusiv șapte copii (o fetiță de 13 ani e în stare critică… am văzut imaginile în care se vede clar că i-au fost smulse ambele picioare mai sus de genunchi…). Una dintre bombe a lovit o zonă rezidențială din cartierul Kovpakovski, avariind clădiri rezidențiale cu mai multe etaje și magazine unde se aflau oameni…

Sincer, nici nu mai reușesc să urmăresc toate crimele comise de ruși în Ucraina, căci ei bat în oameni zi și noapte, de parcă s-ar fi angajat într-un joc sinistru, monstruos, în care poți trece la următorul nivel doar dacă ai ucis cât mai multe ființe umane: femei-ținte, bătrâni-ținte, copii-ținte… Iar putin, împopoțat în uniformă militară, de parcă ar fi mirosit vreodată praful de pușcă, a ordonat ieri continuarea atacurilor masive împotriva Ucrainei. El le numește „atacuri împotriva obiectivelor militare”…

Tocmai de aceea, pentru a opri atrocitățile, Ucraina nu cedează. În noaptea spre 3 iulie, în mai multe districte din Crimeea, au luat foc șapte substații electrice: stația Belogorsk, care furnizează energie marilor întreprinderi industriale; stația Marianovka; stația electrică Starîi Krîm din sud-estul peninsulei, considerată un nod cheie pentru rețeaua electrică a regiunii; stația din orașul Saki de pe coasta de vest a Crimeei și alte două stații electrice în Djankoi. În districtul Simferopol, conform imaginilor din satelit, un incendiu a izbucnit în zona centralei solare Nikolaevka.

Și în noaptea asta, au fost lovite stația Traktovoie, centrala eoliană Novotroițkaia, aerodromul militar din Djankoi și terminalul de feribot din Kerci.

Totodată, în dimineața asta, mai multe drone de atac ucrainene au lovit terminalul petrolier rusesc din Sankt Petersburg, incendiindu-l. Exploziile continuă, în timp ce mai multe coloane de fum se ridică din zona portuară. Și în Belgorod, arde centrala termică „Luci”.

Unele surse anunță că Ucraina a lansat un atac major cu cel puțin 10 rachete Flamingo împotriva rusiei. Una dintre ele a fost filmată în timp ce zbura deasupra Ciuvașiei, la 1000 km de Ucraina. Este posibil că a fost atacată din nou uzina din orașul Votkinsk care produce rachetele Iskander-M, Topol-M și Oreșnik. #SlavaUkraini #HeroyamSlava