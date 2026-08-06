Orice război este o absurditate, dar nu precum cea rusească

Nici nu știu cum să încep… Rușii profită din plin de insuficiența sistemelor de apărare antibalistică a Ucrainei și bat cu rachete în civili, în casele și viețile lor… Astă noapte au atacat masiv Kyivul: unele surse relatează că teroriștii ruși au lansat în jur de 25 de rachete în doar 30 de minute… Nouă persoane au fost ucise, iar 27, inclusiv patru copii, au fost rănite.

În cartierul Poznyaki, oamenii au fost uciși în timp ce fugeau să se adăpostească… În cartierul Șevcenkiv, au fost distruse mai multe etaje ale unei clădiri rezidențiale. La ora șase la care scriu, sub dărâmături se mai află oameni. În cartierul Solomianski, sunt oamenii blocați într-o clădire cu cinci etaje, avariată grav în urma atacului… Peste tot, inclusiv în cartierele Darnițki și Holosiivski, în Bucea și Vâșgorod, au izbucnit multe incendii. Ard mașini parcate, depozite, clădiri nerezidențiale… Ard speranțe, visuri, destine…

Aseară a fost atacat și Harkivul. După primul atac asupra cartierului Saltivski, ardea acoperișul unui bloc rezidențial cu nouă etaje, a urmat și al doilea atac… În cartierul Nemîșlianski, în urma exploziilor, au fost răniți trei oameni – acum sunt spitalizați. Au fost lovite și cartierele Kyivski, Șevcenkivski…

Oleg Grigorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, spune că, de regulă, rușii atacă constant regiunea pe parcursul zilei, iar seara, atacurile devin deosebit de intense. La această oră a dimineții, trei bărbați sunt în stare gravă, medicii luptă pentru viața lor… Rușii pur și simplu i-au… vânat. Unul mergea pe motocicletă, altul era într-o mașină care transporta o familie de trei persoane…

În Poltava, rușii au distrus din nou un depozit al Nova Poșta. Ei fac asta peste tot pe unde pot, de mult prea mult timp. Și atunci, cum de se mai miră și se supără unii că, vezi Doamne, Ucraina le atacă Wildberries-urile?.. #russiaterroriststate #SlavaUkraini #HeroyamSlava