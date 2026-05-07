Rusia cerșește pace de la Ucrina, de 9 mai, dar ameninţă cu atacuri centrul Kievului

Cel mai proaspăt schimb de replici dintre Rusia și Ucraina este unic în istorie. Probabil că urmașii noștri vor râde, doar că noi nu putem să ne amuzăm. Este un război pe care îl trăim pe viu, iar sute de mii de oameni au murit ori au fost răniți.

Pentru cine nu a urmărit subiectul, iată povestea.

Totul a început când Rusia și-a dat seama că vrea să-și țină parada militară pe 9 mai, dar ucrainenii au capacitatea de a trimite drone ca să le strice ”sărbătoarea”.

Putin l-a sunat pe Trump și, printre altele, i-a spus că este dispus să ofere un armistițiu pe 8 și 9 mai.

Trump a chemat jurnaliștii și a fost cel care a transmis oferta lui Putin. Așa a aflat lumea întreagă, inclusiv Kievul. A fost un fel de bate șaua să priceapă iapa.

Zelenski a zis, bine, dar pe mine nu m-a anunțat nimeni, dacă americanii s-au înțeles, ”americanii să nu bombardeze Rusia”.

Astăzi, președintele ucrainean era la un summit important din Armenia și a plusat, i-a anunțat pe ruși că este posibil ca dronele ucrainene să zboare spre Piața Roșie în timpul paradei.

Când au văzut una ca asta, rușii și-au dat seama că nu este de joacă. S-au simțit și umiliți. Putem judeca asta după furia neputincioasă din articolele pe care le scriu bloggerii militari de la Moscova.

Până și Fico, premierul Slovaciei a spus că merge la Moscova de 9 mai, dar nu va călca în Piața Roșie. Se pare că ucrainenii nu glumesc.

Ce au făcut rușii? Au replicat printr-un comunicat oficial al Ministerului Apărării. Astfel, militarii ruși le transmit militarilor ucraineni că se vor abține de la lovituri pe 8 și pe 9 mai.

Deci, au bombardat Ucraina timp de 4 ani și, cel mai probabil, o vor bombarda și de acum încolo. Însă, cât e parada la Moscova, mai bine să fie pace.

Militarii ruși își încep comunicatul într-o formă paradoxal pacifistă: ”contăm pe faptul că partea ucraineană va urma acest exemplu.”

Pacifismul dispare imediat, pentru că trec la amenințări. Dacă ucrainenii nu le vor urma exemplul, păi, să știți, că vom lansa ”un atac cu rachete de răspuns, masiv, asupra centrului Kievului”.

După asta, își amintesc din nou de pacifism și transmit că ei au fost buni cu ucrainenii până acum pentru că ”în pofida capacităților de care dispun, s-au abținut de la astfel de acțiuni din considerente umanitare.”

Asta spune armata rusă. Că nu a atacat mai rău Ucraina ”din considerente umanitare”.

Două rânduri mai jos uită de umanism, armistițiu, pacifism și avertizează din nou populația Kievului că ar trebui să plece din capitală dacă militarii ucraineni nu le vor da ascultare.

Acum trebuie să aflați și care este răspunsul lui Zelenski! Nu s-a lăsat mult așteptat. Ce credeți că spune liderul Ucrainei când află că armata rusă amenință cu bombardamente masive centrul Kievului?

Îi anunță pe ruși că este și el de acord cu armistițiul. Numai că armistițiul ucrainean va fi în noaptea dintre 5 și 6 mai.

Asta și pentru că nu a primit nicio solicitare oficială de la ei privind vreun armistițiu. Așa că, între 5 și 6 mai Ucraina nu bombardează Rusia.

Apoi Zelenski le explică rușilor că ”viața umană este incomparabil mai valoroasă decât celebrarea oricărei aniversări”. Se referă, desigur, la paradă.

Tragem linie. În acest moment nu este clar ce vor face ucrainenii pe 9 mai. Îi vor bombarda pe ruși ori ba? Vor zbura dronele ucrainene spre Piața Roșie sau nu?

Mai sunt câteva zile și vom afla. Până atunci, vedem dacă rușii vor bombarda Ucraina între 5 și 6 mai. Dacă acceptă armistițiul propus de Zelenski, oare ce va face Ucraina cu armistițiul propus de Putin?

Vedem.

Apropo, poza cu clădirea distrusă din colaj este din 2024, când Rusia a bombardat un spital de copii din Kiev. Atunci au murit 20 de oameni, scria Politico.