Alina Gorghiu, pasărea măiastră a PNL

Încă nu-mi dau seama dacă preocuparea Alinei Gorghiu pentru violența domestică și femicid este reală sau doar o fandoseală pe bani mulți de la buget, care nu se finalizează decât în călătorii de cinci stele. Comisia parlamentară comună pe care o conduce, „România fără violență domestică”, a dezbătut lucrarea „Metodologia de identificare a riscurilor de femicid”.

Dintre factorii de risc ai femicidului lipsește unul esențial: violul domestic. Pare-se că în modesta înțelegere a Alinei Gorghiu, violul este mai degrabă o poziție sexuală, aceeași peste tot, în Modrogan sau în budoarele Palatului Parlamentului, și nu face parte din trusoul de infracțiuni comise de bestii, și care pot preceda femicidul, alături de amenințările cu moartea, strangularea victimei, hărțuirea și urmărirea, inclusiv în mediul online.

Gorghiu nu manifestă nici cea mai vagă percepție față de viol. Dacă nu e invocat, el nu există. Doar nu vă imaginați că a luat atitudine față de prădătorul sexual Alfred Bulai. Sau mai nou, față de Alexandru Toader. Cu privire la cazul din urmă, subiectul e tabu de vreme ce absolventa universității lui pește Dimitrie Cantemir

și-a obținut titlul de doctor sub coordonarea profesorului Tudorel Toader, tatăl mutantului din Iași, în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, având ca temă „Infracțiuni contra drepturilor electorale”. În rest, Gorghiu își cară aerele de expert în orașe din vest, scumpe, snoabe, vanitoase și fudule.

Săptămâna trecută a participat la un schimb de bune practici la Londra, la sediile UK Parliament, Foreign, Commonwealth & Development Office și Ministry of Justice UK. După care a dat o fugă în fieful din Argeș, să sărbătorească Focul lui Sâmedru la Mățău, în Muscel. Anul ăsta n-a mai sărit pe deasupra flăcărilor, în rând cu ciobanii.

Memoria a reținut imaginea Alinei Gorghiu îmbrăcată în rochie roșie, fandând peste vâlvătăile Sâmedrului ca în Lacul Lebedelor. Domniță, i-ar fi zis un cioban hâtru: să nu vă pârliți măiastra. S-a lăsat o tăcere sepulcrală în clipa în care zările au fost potopite de o emanație de mangaliță perpelită în flame. Nu, nu era Ignatul, a fost de-abia Sfântul Dumitru.