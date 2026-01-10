Aviația elveţiană nu l-a omagiat pe Nicușor Dan. L-a amușinat

Întors din Franța într-un Spartan care dădea lent din aripi, turnul de control din Zürich l-a asigurat pe Nicușor Dan că cele două aparate Hornet care l-au însoțit în zbor, i-au adus un vibrant omagiu pentru ajutorul simbolic dat de România Elveției, după dezastrul de la Crans Montana.

Bine că dialogul n-a mai continuat, că aflam poate că unul dintre aparate a dat din coadă în semn de respect că îl vede pe Nicușor în aer, iar celălalt s-a gudurat și a dus aripa la bot și i-a transmis bezele.

Patrick André de Hillerin a cerut un răspuns de la biroul de presă al Armatei Elvețiene, dacă operațiunea de interceptare/escortre a aeronavei militare românești este un tip de misiune obișnuită pentru Forțele Aeriene ale Elveției, sau totul s-a petrecut din alte motive. Da, este o misiune de rutină, a fost răspunsul.

Abia acum realizez ce bine e că la Cotroceni va fi instalată o mașinărie sofisticată, condusă personal de președintele României, care va anihila dezinformările din spațiul public. Să nu vă mirați dacă Nicușor Dan o să apară la televizor cu nasul retezat. Înseamnă că mașinăria și-a făcut treaba.

