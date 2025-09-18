Călin Georgescu este unicul organizator în doar o singură zi, a unei lovituri de stat

După ce pe 24 noiembrie 2024 câștigă primul tur al scrutinului prezidențial, Georgescu pierde cursa electorală pe 6 decembrie prin anularea alegerilor. În complicitate cu Horațiu Potra și armata sa de 22 de mercenari și legionari, organizează în doar 24 de ore acţiuni de răsturnare a ordinii constituţionale.

Cu scopul explicit de a prelua prin forță puterea de care a fost văduvit, prin decizia CCR de anulare a alegerilor. Un asemenea caz ca al lui Georgescu, pe care Alex Florența, procurorul general al republicii, nu l-a întâlnit în ultimii 35 de ani, pare copiat la indigo după așa zisul atentat din Secuime, din 2015.

Conform interpretării DIICOT, în 10 octombrie 2015 se plănuia în România, “cel mai amplu atentat terorist din ultimul sfert de secol”. Pus la cale de István Beke și Zoltán Szőcs, cu 10 petarde destinate petrecerilor de revelion, un artificiu de tort, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte pentru armă de airsoft,

o sirenă acustică, hard-disk-uri de calculator, drapele maghiare și tricouri cu simbolurile județului Covasna. Cu aceste arme năpraznice, cei doi teroriști secui urmau să atenteze de 1 decembrie 2015, în Târgu Secuiesc, oraș cu populație preponderent maghiară, împotriva unei colectivități.

Lovitura de stat instrumentată de Georgescu urma să se dea cu cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4.

Doarece încadrarea juridică instrumentată de DIICOT, în cazul celor doi teroriști era nefondată – doi secui care atentează împotriva unui oraș secuiesc cu 10 petarde – instanța a schimbat-o în tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

István Beke și Zoltán Szőcs au fost achitați de judecători, însă vor fi condamnați ulterior pentru folosirea materialelor pirotehnice fără drept, adică a celor 10 petarde pe care n-au apucat să le utilizeze. Ca de altfel, nici armata lui Potra, în cazul celor 65 de artificii rămase neutilizate.

În concluzie, în România, tentativa de lovitură de stat sau schimbarea prin forța artificiilor a ordinii constituționale se pedepsește conform art. privind nerespectarea regimului materiilor explozive și folosirea materialelor pirotehnice fără drept, din Legea 126/1995. Dreptul la utilizarea artificiilor, respectiv a artificiilor de procedură, revine exclusiv instanțelor de judecată.