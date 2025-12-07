Cum a ajuns parlamentul bordel și de ce nu este legalizată prostituția în România

Prostituatele fac eforturi uriașe să supraviețuiască fără protecție legală, în timp ce curvele sug snaga țării în parlament. În orice țară civilizată prostituția este instituție de stat, la noi curvele parlamentare nu au legalizat prostituția.

Cică se supără Grădina Maicii Domnului dacă ridicăm fustița în văzul lumii. Așa că mai bine ne tăvălim pe jos în sala drepturilor omului-pește și facem bunga-bunga ca înaintașul nostru Berlusconi.

Că de la Râm ne tragem, mânca-ne-ați râmele din curte crude. La noi, bordelul legislativ a vrut ca prostituatele să facă în continuare trotuarul, în timp ce curvele penale să se îmbogățească sub cupola palatului parlamentului.

Să rămână și curve, și codoașe. Să vă dau două nume de pezevenghi prinși în fapt: Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Ambii căsătoriți, amândoi cu hostese de lux.

Pe bani bugetari, să ne înțelegem. Una băgată în casă de protocol cu sepepeu la poartă, aialaltă făcută menegeriță și introbăgată în trei consilii de administrație.

Totul pe banii statului. Păi, bă, pești nenorociți, legalizați prostituția și plătiți-vă damele în privat, nu din banii mei de contribuabil, pe pitacul de coșniță al văduvei și pe gologanul de hapuri al pensionarului.

Lăsați vrăjeala că nu se cuvine, că suntem țară ortodoxă. Bă, caras opărit, Doamne-Doamne se supără dacă vrei și cu sufletu-n rai și cu dânsa-ntr-însul.

