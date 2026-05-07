De un populism întârziat și de o lipsă de comunicare patologică

La ce folosește vaca bună care dă mult lapte dacă răstoarnă șiștarul, zice țăranul hâtru, în timp ce fluieră a pagubă. Bolojan n-a știut să comunice grămada precumpănitoare de fapte mărețe înfăptuite în mandat, care au fost trecute cu vederea.

Nu te naști cu harul comunicării, îl înveți. Dar când te dublează încă o tută parașutată din presă, căzută în transă de propria ei importanță, jumătățile de adevăr pe care le spârcuiești pe gură, devin gloanțe în mâna inamicului.

Bolojan a dublat rata de secretomanie a lucrurilor banale, a transformat în interes național treburile ordinare pe care ar fi trebuit să le știe ultimul cioban de pe vârful muntelui, a sfidat presa, a nesocotit opinia publică.

Nota de plată pe care o achită dureros și nemeritat, are legătură cu stilul boactărilor comuniști, de a nu da nimănui socoteală. Ca de obicei, oastea de strânsură ieșită pentru a-l susține, în frunte cu caricaturile ei stafidite în impostură, a semănat mai degrabă a petrecanie decât a galerie.

Și ca un finis coronat opus, șutul fatal cu care a răsturnat șiștarul de lapte, trebuia să fie unul de un populism grețos, care a anulat substanța reformelor: a deblocat pe ultima sută de metri banii primăriilor și le-a mai lipit pe frunte o sută de lei profesorilor.