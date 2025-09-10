Dormi liniștit. Moșteanu sare la bătaie pentru tine

Dacă ar fi fost medic, Moșteanu era specializat în malpraxis. Gura lui când vrea să spună ceva pare o operație de apendicită rămasă neînchisă, din care se ițesc bisturie, foarfeci și feșe însângerate. Cred că cea mai mare bătălie pe care ar câștiga-o armata de la Mărășești încoace, ar fi să-l facă să tacă din gură pe Moșteanu și să-l lase să umble liniștit la treburile lui, la grătarul la iarbă verde care îl așteaptă de atâta vreme, pe motoretă sau cu barca, marile lui hobby-uri.

news.ro Prejudiciile pe care le aduce armatei ministrul Apărării pot fi echivalate cu pierderea unui război. Cel puțin a celui de imagine. Moșteanu crede într-un interviu pentrucă majoritatea militarilor români este loială steagului și direcției în care merge România. Se deduce de aici că avem o minoritatea neloială drapelului de luptă și a celui de stat. Una care te sabotează din interior, îl sprijină pe omul Moscovei și conspiră în secret pentru inamic.

Asta nu ne împiedică să fim cel mai tare din parcare. Nu există inamicul care să aibă potențialul militar să atace NATO în momentul ăsta, crede Moșteanu cu voce tare. Rusia? De-abia își ține linia frontului în Ucraina. Rusia nu are nici capacitatea nici curajul să atace NATO. Ah, ce capacități avem noi? Iron Dome-ul nostru este Art. 5 din Carta NATO, el ne ține de foame și de sete, de secetă și ploaie, de frig și cald. Sub acest citat din “Cei trei muschetari”, “Toți pentru unul și unul pentru toți” putem dormi liniștiți.

Și ce dacă americanii nu mai sar cu banul ca până acum? Și ce dacă se retrag americanii din Europa? Avem un parteneriat special, ceea ce ne face și pe noi speciali. Dar ce ne face totuși pe noi românii să dormim liniștiți? Faptul că armata română este echipată. Faptul că avem un plan de înzestrare pe mulți ani de zile. Faptul că inamicul nu are curajul să saboteze capacitățile industriale ale unei țări NATO.

Chiar dacă le-a sabotat din plin pe cele ale Marii Britanii, Germaniei, Spaniei, Cehiei, Poloniei, Suediei și Bulgariei. Nu pe ale noastre, care suntem niște speciali. Ne înzestrăm și pe partea navală. Avem o corvetă din Turcia, urmează să ne vină un elicopter naval în 2026 și unul în 2029. Dacă suntem atacați de Rusia în 2025, elicopterele noastre grozave vor riposta unul în 2026 și celălalt în 2029.