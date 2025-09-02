Episcopul Iustin a fost prelucrat și reeducat cu privire la patrimoniul UNESCO

Institutul Național al Patrimoniului (INP) a reacționat cu o salutară promptitudine la intenția de strămutare a bisericii “Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din localitatea Bârsana, aflată în patrimoniul universal, exprimată de IPS Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. La data de 30 iulie a.c., biroul executiv al Comitetului de Organizare a UNESCO (COU) pentru Bisericile de lemn din Maramureș a inițiat o întâlnire cu Iustin și cu reprezentanți ai Episcopiei.

Sub termenul reverențios și eufemistic al întâlnirii se ascunde de fapt, un subtil proces de prelucrare și reeducare a episcopului. La proces au participat arhitectul Irina Diamandescu, director monumente istorice INP, Natalia Lazăr, coordonator COU, Aura Pintea, director interimar executiv al Direcției Județene de Cultură Maramureș, George Lazăr, arhitect șef al județului Maramureș, arhitect Andreea Pop, referent de zonă și reprezentant științific în COU din partea INP și Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.

Procesul a dezbătut impactul negativ pe care l-ar comporta strămutarea bisericii asupra integrității și autenticității monumentului UNESCO. Specialiștii l-au persuadat pe episcop cu privire la rolul curții bisericii și cimitirului, care vădesc Valoarea Universală Excepțională a bisericii, în privința integrității și autenticității acesteia și a relației cu peisajul istoric.

Ca actor spiritual al statul român, angajat să asigure prezervarea Valorii Universale Excepționale a bunurilor culturale înscrise în patrimoniul UNESCO, ca ele să nu fie afectate fizic, episcopul este obligat să pună în valoare biserica din Bârsana “în baza unui plan de interpretare care să transmită povestea componentei, cu toate elementele sale”, scrie în răspunsul INP din 27 august a.c., la sesizarea subsemnatului.

Prin “toate elementele sale”, INP se referă la icoanele înstrăinate sub pretextul restaurării, de stareța Filofteia a Mănăstirii Bârsana, pe teritoriul căreia episcopul Iustin intenționa să mute biserica monument UNESCO de pe amplasamentul ei actual. Răspunsul INP menționează “că până la această dată la instituția noastră nu a fost înregistrată nicio cerere oficială de inițiere a strămutării bisericii din Bârsana”. Intenția de strămutare a fost exprimată în varii ocazii de către episcopul Iustin, în locul ei urmând ca mănăstirea să construiască o replică.