FELICITĂRI, Președintelui PNŢCD!

Demersul Președintelui PNȚCD, domnul Aurelian Pavelescu, prin intermediul unei „Scrisori deschise”, adresat Patriarhului B.O.R. vine să preîntâmpine un posibil scandal în zona cea mai sensibilă și curată a trăirilor noastre morale, în zona Credinței noastre strămoșești, în slujitorii Sfintei biserici și chiar în funcționarea B.O.R.! Nu cred că purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, indiferent cum s-o numi acesta, poate să interfereze „justițiar” în buna desfășurare a unui proces penal, proces în care este supus unei cercetări penale un ierarh al B.O.R, indiferent cine ar fi acel ierarh… Nici chiar Preafericitul Daniel, Patriarhul B.O.R. nu are căderea să influențeze cercetarea penală începută împotriva unui Înalt Ierarh din B.O.R., chiar dacă, în zona unor Regulamente interne ale B.O.R ar exista posibilitatea unei cercetări separată, a celui cercetat penal! Orice tip de intervenție în acest moment al cercetării penale n-ar face altceva decât să inducă în mentalul colectiv, dar și în derularea legală a cercetării, ideea unei vinovății a celui judecat, ori, așa cum se știe, numai hotărârea judecătorească definitivă este în măsură să stabilească „starea” adevărului… Și mai este ceva ce nu înțeleg eu, ce nu înțeleg eu ca simplu enoriaș, ca simplu cetățean crescut și educat în spiritul creștinismului-ortodox românesc ! IPS Teodosie păstorește una dintre cele mai sfinte zone creștin-ortodoxe din această Țară, zona Dobrogei… M-aș fi așteptat să văd că a sosit, în sfârșit, momentul fericit al unei reparații morale absolut întemeiate și zona sfântă a Casienilor, zona păstorită de Sfântul Ierarh EVANGHELICUS, episcop al Tomisului încă din anul 290, poate fi ridicată la rangul unei MITROPOLII… Trăim vremuri tulburi, trăim sub amenințarea celor mai crunte curente anticreștine cunoscute vreodată, și purtătorul de cuvânt al B.O.R. intră în astfel de „speculații”?