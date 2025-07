Hai să vă mai liniștesc un pic cu oameni din sindicate că deah, merită să fie cunoscuţi

Baciu Iacob este Președintele Confederației Sindicatelor Democratice din România. Înainte de revoluție a fost muncitor și șef de echipă și imediat după revoluție a devenit șef de sindicat. 35 de ani de șefie la sindicate. Desigur omul are și el o pensie serioasă de 166.550 de lei. Are și un salariu de 243.880 de lei. În plus mai are încă alte trei sinecuri frumoase foc în valoare de alte 148.523. Plus alți 17.510 lei din închirieri. Mai clar muncitorul vrednic din timpul comunismului care a terminat o batjocură de facultate privată primește 10.000 de EUR pe lună.