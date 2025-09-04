În care se va vorbi despre militarizarea instanţelor

Nu numai petenții cu dosare pe rolul instanțelor sunt victime ale grevei generalizate din justiție, ci și avocații. Cei câștigați sunt infractorii care zburdă în libertate. Comisioanele avocaților sunt clasificate ca venituri independente. Nu toți avocații sunt vedete care au aterizat în anticamera resurselor dintre care se selectează șefii serviciilor de informații. Majoritatea trăiește normal, fără nicio legătură cu beneficiile magistraților, deși și unii și alții au absolvit aceleași facultăți.

Tocmai de aceea vocea avocaților s-a îngroșat direct proporțional cu îngroșarea obrazului magistraților, care nu renunță nici deferiți oprobriului public la privilegiile acumulate prin niște legi strâmbe, pentru care a sosit vremea să fie corectate. Avocatul AHL este de părerea că magistrații care au intrat în grevă trebuie arestați, pentru că odată ce conferă libertate infractorilor pun în pericol siguranța națională.

Locurile lor de muncă ar trebui preluate de instanțele militare, opinează AHL, iar magistraților care s-au declasat prin refuzul sarcinilor profesionale ce le revin prin jurământul de credință, ar trebui să li se ridice în final cetățenia română. Personal, sunt absolut de acord cu măsurile propuse de AHL și sunt convins că un referendum pentru impunerea unor asemenea sancțiuni împotriva clasei magistraților ar trece cu brio.

Conform art. 34 dijn Legea 303/2004, privind numirea judecătorilor și procurorilor, înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii depun următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Să ne explice magistrații care o freacă în grevă, cum își îndeplinesc ei oare, atribuțiile cu onoare și conștiință, fără părtinire, pentru a apăra drepturile și libertățile persoanelor? Când s-au pierdut onoarea și conștiința magistraților? Nu oare atunci când au subscris fără să clipească la legile strâmbe care le-au conferit un asemenea statut aberant?