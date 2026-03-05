În sfârșit, vocea lui Victor Ponta răsună răspicat peste ţară

Fostul premier Victor Ponta are o problemă de importanță națională pe care reușește s-o strecoare ca breaking news, printre rachetele și dronele lansate împrăștiat de Iran: fiica lui a fost dată jos din avionul care îi culegea pe românii rămași de căruță în Dubai.

Da, absolut groaznic și nu de oricine, ci taman de Oana Țoiu. Deci, doamnelor și domnilor, dacă n-ați știut până acum, ministrul de Externe al României își exercită și sarcina de plasator de pasageri la bordul aeronavelor civile și probabil, și cea de plasator în sălile de cinema, conferințe și arenele sportive.

Numai așa se explică de ce fostul lider al PSD, al cărui slogan electoral la europarlamentarele din 2014 a fost *Mândru că sunt român* și ulterior, după ușcheala din PSD, fondatorul partidului PRO România, a putut fi simultan și cetățean românesc, și cetățean turcesc și cetățean sârbesc.

–––