Lungul drum al minţii către creier

Din stând în cap, Șică Orban a candidat la prezidențialele din 2024 și a demonstrat urbi et orbi cum au răsturnat PSD-iștii țara cu susul în jos; cum prostul satului a ajuns în capul trebii; cum cei care ne-au condus au făcut-o cu picioarele în loc de cap.

Noroc că ne-a venit mintea la cap, că i-am ales pe cei valoroși și i-am obligat rugându-i fierbinte în genunchi să ne conducă. Ce ne-am face fără Nicușor Dan? Ar mai rămâne ceva întreg din țara asta, fără înțeleptele sfaturi politice pe care i le dă președintelui, consilierul Șică Orban?

Ar mai fi Șică Orban maestrul de finețuri intelectuale și soluții de geniu care este, dacă n-ar fi stat în cap de mic copil, petrecându-și în această dificilă poziție, în care găsește răspunsul la cele mai arzătoare probleme, mai bine de o jumătate de viață?

Cine a creat monstruoasa coaliţie formată din PSD şi PNL? Iohannis, a venit răspunsul lui Șică. Păi, nu tot el horea că Iohannis este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare?

Da, dar răspunsul corect l-a obținut abia după ce a rămas în stând în cap, după ce Iohannis l-a ușuit din fruntea guvernului și partidului. Și stând în cap a rămas fără niciun strop de sudoare. A meritat să stea strâmb și să judece drept și să delibereze că aducerea PSD la guvernare împreună cu PNL a fost o decizie catastrofală.