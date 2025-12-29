Mârlănia, noul standard naţional

Fotografia este cu familia lui Selly, el fiind cel din stânga. Și aici nu mai vorbim despre o poză banală, ci despre un mesaj public. Pentru că Selly se vrea formator de opinie, idol al puștilor, reper de „normalitate” pentru o generație care încă învață cum se stă la masă, cum se vorbește, cum se trăiește.

Imaginea se vrea caldă și iese rece ca piatra din care e făcută masa. Și nu întâmplător: o masă din piatră nu este pentru mâncat, ci pentru disecat. Pentru o morgă e ideală. Pentru o familie, e semnul clar că viața a fost confundată cu showroom-ul.

Pe masă nu e nimic firesc, ci doar obiecte puse ca să fie puse. Inclusiv frapiera, trântită pe masă ca element de decor, deși locul ei este lângă masă, pe trepied. Un detaliu mic, dar devastator: nu doar că nu știu ce folosesc, dar nici unde se pune. Exact genul de greșeală pe care o faci când mimezi rafinamentul fără să-l înțelegi. Scaunele sunt bune pentru poză, pentru Instagram, pentru orice, mai puțin pentru stat la masă.

Iar când mârlănia este afișată de un „formator de opinie”, devine model.

Această fotografie nu transmite nici simplitate, nici naturalețe. Transmite mârlănie.

Decorul? Nu e lux. E kitsch pur. Kitschul clasic al banului fără gust, al obiectului scump folosit prost.

În orice casă cu un minim de educație, masa este un spațiu al respectului. Nu te așezi cu tălpoaiele goale expuse, nu transformi masa în scenă de nonșalanță suburbană. Tălpoaiele goale nu sunt relaxare, sunt lipsă de bun-simț. Nu e libertate, e neam prost.

Contrastul e grotesc: masă „impunătoare”, decor „de fițe”, frapieră pusă aiurea și zero cultură a mesei. Banii fără educație isi spun agresiv cuvantul.

Iar când idolul puștilor afișează asta ca normalitate, mesajul e clar: nu contează cum stai la masă, contează doar să fii văzut.

Nu văd o familie relaxată, ci o vitrină. Viața lor nu e traita ci afisata ca in vitrinele din Amsterdam.

Iar sub masa rece, de morgă, stă adevărul pe care puștii îl vor copia fără să știe: mârlănia a ajuns standard.