Popoiu în muzeu sau două câţe ș-o neneacă

Pufăie din greu când se dă jos ca din caleașcă din habitaclul mașinii. Mai întâi coboară celulita, apoi copitele ascunse în mocasini, apoi șalvarii largi cât împărăția padișahului, p-ormă slăninile, șuncile, gușile și cefele și mai la urmă măria sa, cocoana, conf. univ. dr. Paulina Popoiu. Când pune copita dreaptă în pământ se cutremură plăcile de beton, apoi cade între labele șefului pazei și ale directorului de patrimoniu imobil, care o proptesc să nu se prăbușească.

Ritualul se repetă zi de zi, a devenit a doua religie a Muzeului Satului. Prima este sfânta sfeștanie făcută la fiecare obiectiv, fie că este lăsat în paragină în partea veche a instituției, fie că vorbim de casele de Doamne-ajută, încropite în silă și obidă din satul nou, în frunte cu cea banală din Spermezeu, donată de episcopul Macarie al Europei de Nord, mai are două de dat, la fel de boccii și lipsite de personalitate, alta e la Muzeul Astra.

Șeful pândarilor este analfabet și elev în clasa a IX-a la 60 de ani, dar deține și rangul de șef al pompierilor. La 9:30 pândarul șef dă alarma: vineee!, îl bagă în trepidații pe slugoiul de la patrimoniul imobil și începe slujba de utrenie: deschid amândoi ușa habitaclului, o proptesc, o căinează, îi culeg scamele de pe umeri, îi iau geanta din mână, o cară pe rând, o ajută pe scări, o saltă de mijloc când gâfâie și suflă mai abitir, o aștern pe tron.

Într-o zi, cocoana a ieșit singură și nevăzută din caleașcă și slugoii care nu erau pe fază au deschis portiera, dar a coborât șoferul, pe care cele două câțe nu l-au identificat și l-au ajutat să aterizeze cu bine pe pământ, dar când s-au uitat după geantă, ia-o de unde nu-i, că geanta coborâse singură și suspina s-o ridice cineva din spatele mașinii.

Ieri cocoanei i s-a mărit tensiunea, a venit nino-nino, au palpat-o pe spinări, au pipăit-o pe la subrațe, au băgat niscaiva hapuri într-însa să-i vină inima la loc și s-o înzdrăvenească. Dar nu se lasă nici așa și la cei 70 de ani bătuți pe muchie așteaptă să sară suta.

Pe 14 răpciune e Cârstovul viilor sau Înălțarea Sfintei Cruci, se lasă cu popime la greu și slujbă de înviorare. Pe 20 răpciune e Sfântul Eustațiu, patronul vânătorilor, anul trecut a ajuns și boier Bombonelson, poate purcede și anul ăsta, mai pun de-o bârfuliță, de o șușanea, acolo, mai bagă la maț un saleu, un paleu, ceva, mai sug o cafeluță, o limonată, na, muzeul să trăiască.