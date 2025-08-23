Reforma de personal a muzeelor trece prin haremu’ lu’ fraţii Pește

Adi este director de muzeu, cu biroul la șosea, într-un palat cu vedere la grădină. Are pe mână 20 de imobile din care jumătate sunt muzee și aproape 150 de supuși pe care îi ține sub hipnoză continuă. Te privește adânc în ochi și îți transmite subliminal mesajul soluției finale, că dacă nu te conformezi, urmează reforma de personal de 20%.

Sunt vrăjeli de pește bătrân uns cu alifie de șarpe de dudău, se pricepe la pus lațuri, cazi în ele când ți-e lumea mai dragă, mai ales dacă ești femeie și ai ajuns deasupra, cu poziția, ca să zic așa, grație mâinii de ajutor pe care ți-a întins-o Adi, la vremea cuvenită. Contracost. Ca în comuna primitivă. Adică în natură. Angelica, Eugenia, Camelia, Alina, Mihaela, Daniela, Maria, Eliana, Elena, Ortanța, Silvia și Oana știu de ce.

A răzbit din greu, vine de la periferie la centru, ca muzica lăutărească. A fost strungar, pedagog la un orfelinat de fete, suplinitor, profesor. Cunoaște toate manevrele agățatului, dacă-l pui să-ți destăinuie mesajul erotic al șlagărului făcut celebru de Irina Loghin și Ion Dolănescu, Cucul și pupăza, te ține de povești până dimineață, c-așa-i prestația de manager de muzeu.

În rest, dispreț și mizantropie cât cuprinde, ca în țara buricului pământului. Ba că a scos instituția când a preluat-o de pe fundul mării; ba că toți erau deprofesionalizați, otrăviți, bețivi, chiulăi; ba că dacă nu vă updatați, muriți, bre. Și o să moară la restructurare. Sunt pe lista neagră toate inamicele sale personale.

Cară lista după el și la toaletă. Cum se întâmpă în filmele erotice cu final previzibil, în care gagica se aruncă pe geam pe calea ferată, în timp ce-și secționează venele cu caninii și otrava își face deja efectul, primele pe listă sunt angelicile, eugeniile, cameliile, alinele, mihaelele, danielele, mariile, elianele, elenele, ortanțele, silviile și oanele care s-au sustras obligațiilor de odaliscă în harem care le reveneau.

Aceeași situație se întâmplă ca trasă la indigo pe moșia managerilor Vergu și Giani. Fiecare cu haremu’ lui. C-așa-i viața în cultură, ca-n haremu’ lu’ frații Pește. Nu-ți convine programul cultural, pleci de bunăvoie, fă. Nu pleci, apocalipsa lui Bolojan e pe țeavă și restructurarea bate la ușă, s-o smulgă din balamale.