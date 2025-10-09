Șică Orban cade din tren în halta Cotroceni

Viața de artist al estradei politice i-a zdruncinat sănătatea și talentul în asemenea măsură, încât la senectute nu i-a mai rămas decât poziția de bufon prezidențial. Atâta s-a mai găsit în schemă pentru Șică Orban, după ce a încercat toate gagurile și poantele posibile, pentru a reanima cadavrele politice și a le aburca în șaua scrutinelor parlamentare și prezidențiale.

https://www.facebook.com/watch/?v=925286591401639 Mai țineți minte scheciul cu cine tace și face? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Răspunsul era, Iohannis, iar surpriza era că nu știam că între timp l-au avansat general pe primarul din Sibiu.

Comedioara se va repeta cu aceleași cuvinte, doar numele generalului se va fi schimbat, seară de seară, după ce președintele se va întoarce obosit de pe câmpiile verzi ale patriei, unde va face recensământul gărgărițelor, buburuzelor și gărgăunilor.

Pentru Șică Orban viața a fost o scenă vie, în care a avut la picioare mii de alcooliți care l-au venerat și i-au introdus numele în rugăciunea “Înger, îngerașul meu”. Priviți în imaginea de mai jos, cum un fan căzut în transă de emoție, urcă pe scenă să-l îmbrățișeze.