http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1033 - 10.10.2025

Șică Orban cade din tren în halta Cotroceni

Viața de artist al estradei politice i-a zdruncinat sănătatea și talentul în asemenea măsură, încât la senectute nu i-a mai rămas decât poziția de bufon prezidențial. Atâta s-a mai găsit în schemă pentru Șică Orban, după ce a încercat toate gagurile și poantele posibile, pentru a reanima cadavrele politice și a le aburca în șaua scrutinelor parlamentare și prezidențiale.
Mai țineți minte scheciul cu cine tace și face? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Răspunsul era, Iohannis, iar surpriza era că nu știam că între timp l-au avansat general pe primarul din Sibiu. https://www.facebook.com/watch/?v=925286591401639
Comedioara se va repeta cu aceleași cuvinte, doar numele generalului se va fi schimbat, seară de seară, după ce președintele se va întoarce obosit de pe câmpiile verzi ale patriei, unde va face recensământul gărgărițelor, buburuzelor și gărgăunilor.
Pentru Șică Orban viața a fost o scenă vie, în care a avut la picioare mii de alcooliți care l-au venerat și i-au introdus numele în rugăciunea “Înger, îngerașul meu”. Priviți în imaginea de mai jos, cum un fan căzut în transă de emoție, urcă pe scenă să-l îmbrățișeze.
Dar o face cu atâta patos, încât pare să lase impresia că vrea să plece cu tot cu beregata lui Șică. E doar o iluzie, vă asigur. Soția fanului își privește soțul în extaz, în timp ce Șică o ține tandru de rinichi și pancreas, să nu se prăbușească.
Cornel Ivanciuc 9 - octombrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Krasznahorkai Lászl

Krasznahorkai László, laureatul premiului Nobel pentru Literatură, despre fake-news, falși ...

Șică Orban cade di

Viața de artist al estradei politice i-a zdruncinat sănătatea și ...

ARTA CARE VINDECĂ

Într-o lume tot mai grăbită, în care oamenii sunt adesea ...

7 săli de sport mod

Primăria municipiului Galați a realizat, în ultimii ani, investiții importante ...

Să-l recreăm pe Na

Poate primi Premiul Nobel pentru pace, cel mai incult, mai ...