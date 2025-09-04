Taxa de pi*duire

Anul ăsta o să donez statului undeva la peste 200.000 de EUR. De ce donez? Pentru că o să dau 250.000 de EUR pentru Casa Bună. Bani dați pentru a face ceea ce statul ăsta plin de idioți și nemernici ar trebui să facă. Adică o să plătesc impozite pentru 250.000 de EUR – aproape 125.000 de EUR și apoi o să plătesc din cei 250.000 pe care am plătit taxe la greu un minim de alți 75.000 de EUR în TVA și taxele pentru salariile care trebuiesc plătite la Grădinița Bună pentru a putea avea grijă de niște copii de care ar trebui să aibă grijă statul nu eu.

Asta pe lângă faptul că terenurile cumpărate de mine, casele făcute din banii mei și mașinile mele pe care iarăși plătesc taxe statului ăsta plin de hoți sunt folosite tot de Casa Bună pentru a ajuta copii de care același stat își bate joc. Și banii îi fac și i-am făcut muncind la greu în privat și în special cu firme străine. Pentru AUR-iști, că voi sunteți mai tonți – aduc bani din afară pe care îi folosesc aici și pentru care plătesc taxe tot aici.

Adică plătesc b oi, idi oți sau nesimțiți ca Tanasă, Șoșoacă sau Simion. Dacă nu aș face asta nu am avea cum să susținem programul de grădiniță pentru zeci de copii pe lângă restul de multe sute de copii pe care îi ajutăm.

Ei bine când o să facă ceva similar suveraniștii curului (că toți par obsedați de homosexuali) sau oricare alt politician pe care îl *uiesc promit că devin și eu sectantul lor. Da, când expertiza lui guru o să fie cumpărată de companii și el o să doneze din banii lui pentru a ajuta pe cineva la un nivel similar cu ce fac eu atunci o să îmi fac lobotomie ceva să pot să cred cretinătățile pe care le vomită. Până atunci însă el și restul celor menționați sunt pentru mine niște di hanii oportuniste și mitomane. Și pot să zic ce gândesc despre oricare dintre sfinții voștri, de la Ciolacu la Nicușor Dan și de la Fugem Gavrilă la Fierea. De ce? Pentru că am plătit taxa de pizduire, de aia! Și în poză cam 30% din ghiozdanele pe care le-am făcut anul acesta pentru copii.