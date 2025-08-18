Tudose, Vlase, Ciolacu și fiul celui mai important securist din Bacău au avut afaceri împreună

Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...

Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...

Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...

Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...

Am avut o discuție Pe lângă pierderea unei jumătăți de pensie mizere, din care ...

Tudose este cel care Are o șansă serioasă de a fi nominalizarea lui Grindeanu ...

Pentru ăștia cu sl Ucraina a intrat în Uniunea Sovietică cu granițele sale istorice ...