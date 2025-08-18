http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1025 - 19.08.2025

Tudose, Vlase, Ciolacu și fiul celui mai important securist din Bacău au avut afaceri împreună

Valeriu Nicolae 19 - august - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Tudose, Vlase, Ciola

https://www.youtube.com/watch?v=_HoJSP4bLnU

Am avut o discuție

Pe lângă pierderea unei jumătăți de pensie mizere, din care ...

Tudose este cel care

Are o șansă serioasă de a fi nominalizarea lui Grindeanu ...

Pentru ăștia cu sl

Ucraina a intrat în Uniunea Sovietică cu granițele sale istorice ...

Bătălia epică cu

La anul 1000, când se scuturau norii de furtună, ploua ...