Atracţia nu este suficientă. Ce lipsește relaţiilor care se destramă?

Atracția interpersonală, stilurile comportamentale și oglinda identității de sine

Atracția este începutul multor relații. Ne place de cineva, simțim că „rezonăm”, avem impresia că ne potrivim și credem că acest lucru va fi suficient. Și totuși, numeroase relații care pornesc bine ajung să se consume în neînțelegeri, tensiuni și conflicte repetitive. În familie, la locul de muncă sau în echipele organizaționale, oamenii ajung să se îndepărteze nu pentru că atracția a lipsit, ci pentru că nu s-au înțeles în profunzime.

Atracția explică apropierea. Nu explică însă blocajele care apar ulterior. Pentru a înțelege de ce relațiile se destramă, este necesar să privim dincolo de simpatie și compatibilitate și să analizăm modul în care oamenii funcționează comportamental și ce aduc ei din propria identitate de sine în relație.

Atracția interpersonală: de ce ne apropiem de oameni

Atracția interpersonală reprezintă tendința indivizilor de a se apropia, de a se aprecia și de a dori relații cu alte persoane. Psihologia socială arată că această atracție este influențată de factori precum apropierea, similaritatea, complementaritatea și evaluarea beneficiilor relaționale.

Ne apropiem de cei pe care îi vedem des, de cei care gândesc asemănător cu noi sau de cei care ne completează. Aceste mecanisme explică alegerea relațiilor. Ele nu explică însă durabilitatea lor.

După etapa inițială, relațiile sunt puse la încercare de diferențe de ritm, de reacție, de nevoi emoționale și de mod de comunicare. Aici apare ruptura dintre „ne plăcem” și „nu ne mai înțelegem”.

De ce atracția nu este suficientă

Una dintre cele mai frecvente erori relaționale este presupunerea că oamenii care se plac vor reacționa similar. În realitate, două persoane pot avea valori comune și intenții bune, dar pot intra constant în conflict pentru că:

una este directă, cealaltă evită confruntarea;

una caută validare emoțională, cealaltă caută logică și structură;

una reacționează rapid, cealaltă are nevoie de timp pentru analiză.

Aceste diferențe nu țin de lipsa de respect sau de bunăvoință. Ele țin de stilul comportamental și de structura identității de sine cu care fiecare intră în relație.

Stilul comportamental – veriga lipsă dintre atracție și conflict

Stilul comportamental descrie modul relativ constant în care o persoană acționează, comunică, ia decizii și reacționează la presiune. Modelul DISC, utilizat pe scară largă în educație, leadership și dezvoltare organizațională și popularizat de John C. Maxwell, oferă un cadru clar pentru înțelegerea acestor diferențe.

DISC identifică patru stiluri comportamentale dominante: Dominant, Influent, Stabil și Conștiincios. Aceste stiluri nu definesc valoarea unei persoane, ci modul ei de funcționare. În lipsa acestei înțelegeri, comportamentele sunt interpretate greșit, iar atracția inițială se transformă treptat în frustrare.

Atracția interpersonală și stilurile DISC

Persoanele cu stil dominant pot fi atractive prin siguranța, direcția și capacitatea lor de a decide. Fără înțelegerea stilului lor, această fermitate este adesea interpretată ca autoritarism sau lipsă de empatie.

Persoanele cu stil influent atrag prin energie, deschidere și capacitatea de a crea conexiuni rapide. În lipsa validării și a feedbackului, ele pot percepe relația ca fiind rece sau respingătoare.

Stilul stabil construiește relații prin calm, loialitate și consecvență. Aceste persoane sunt frecvent interpretate greșit ca pasive, deși ele oferă siguranță relațională.

Stilul conștiincios inspiră încredere prin rigoare, analiză și corectitudine. Deși pot părea distante emoțional, relațiile lor sunt structurate și predictibile.

Atracția poate exista între oricare dintre aceste stiluri. Diferența dintre o relație funcțională și una care se destramă este capacitatea de a înțelege și accepta aceste diferențe.

Ceilalți ca oglinzi ale identității noastre de sine

Dincolo de stilurile comportamentale, relațiile scot la iveală un adevăr mai profund: felul în care reacționăm la ceilalți reflectă, adesea, felul în care ne raportăm la noi înșine. Oamenii care ne atrag sau ne irită constant nu apar întâmplător în viața noastră. Ei activează nevoi, frici, convingeri și așteptări deja existente în propria noastră identitate de sine.

Atracția apare acolo unde există rezonanță internă. Conflictul apare acolo unde există disonanță. Din această perspectivă, relațiile devin oglinzi psihologice care ne arată nu doar cum sunt ceilalți, ci și cine suntem noi în relație.

Cunoașterea stilului comportamental al celuilalt nu este doar un instrument de comunicare eficientă, ci și un exercițiu de autocunoaștere. Modul în care reacționăm la fermitate, expresivitate, calm sau rigoare spune la fel de mult despre noi cât spune despre celălalt

Aplicabilitate în familie

În familie, necunoașterea stilurilor comportamentale și a diferențelor identitare duce la personalizarea comportamentelor: fermitatea devine „lipsă de iubire”, nevoia de armonie devine „slăbiciune”, analiza devine „răceală”. Când aceste diferențe sunt înțelese, conflictele se reduc, iar relațiile devin mai sigure emoțional. Membrii familiei nu se schimbă radical, dar relația se transformă prin înțelegere.

Aplicabilitate în mediul profesional și organizațional

În mediul profesional, atracția sau competența nu sunt suficiente pentru colaborare eficientă. Echipele performante sunt formate din stiluri diferite, care se completează. Liderii care înțeleg stilurile comportamentale și dinamica identității de sine pot adapta comunicarea, delegarea și feedbackul, transformând diferențele în resurse și prevenind conflictele cronice.

Atracția interpersonală este începutul relațiilor, nu fundația lor. Relațiile rezistă atunci când atracția este dublată de înțelegerea stilului comportamental al celuilalt și de asumarea propriei identități de sine. Ceilalți nu sunt doar parteneri de relație, ci și oglinzi care reflectă cine suntem și cum funcționăm. În acest sens, modelul DISC oferă nu doar un instrument de comunicare, ci o cheie pentru relații conștiente, mature și funcționale.

Prof. Agafiței Daniela

Trainer&Consultant de analiză comportamentală Maxwell DISC

