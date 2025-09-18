CUM SĂ INTRI ÎN STAREA DE DORINŢĂ ÎMPLINITĂ ȘI SĂ-ŢI TRANSFORMI VIAŢA SOCIALĂ

Viața socială este locul unde fiecare dintre noi se simte cel mai vulnerabil. În prietenii, în cuplu sau în carieră, dorința de a fi acceptat și respectat se ciocnește adesea de frici: teama de respingere, sentimentul că nu suntem suficienți, experiențe din trecut care ne-au rănit. Ceea ce purtăm în interior ajunge inevitabil să se reflecte în relațiile noastre. Dacă intrăm într-o conversație cu neîncredere și teamă, reacțiile primite vor părea confirmări ale acestor stări. Dacă intrăm însă cu siguranța că suntem deja apreciați și valorizați, vom vedea cum ceilalți răspund diferit.

Legea asumpției propune o schimbare de perspectivă: să trăim ca și cum ceea ce ne dorim există deja. Aceasta este intrarea în starea de dorință împlinită.

De ce să intri în starea de dorință împlinită?

Pentru că realitatea exterioară reflectă mereu atitudinea interioară. A intra în această stare nu înseamnă să te minți, ci să alegi o poveste interioară care te susține. Beneficiile sunt vizibile: crește încrederea în tine, reduce anxietatea socială, îmbunătățește relațiile și te face mai prezent în comunitatea din care faci parte. Mai mult, comportamentele tale se aliniază spontan cu noua atitudine – vorbești mai calm, zâmbești mai des, asculți cu atenție – iar aceste gesturi atrag răspunsuri pozitive.

Cum poți face acest pas?

Clarifică-ți dorința socială

Întreabă-te ce îți dorești să simți într-o relație sau într-o situație socială. Vrei acceptare? Vrei respect? Vrei siguranță? Formulează dorința la prezent: „Sunt acceptat”, „Sunt respectat”, „Sunt în siguranță”.

Exercițiu: scrie pe o foaie trei situații sociale în care simți nesiguranță. Lângă fiecare, notează dorința la prezent.

Construiește o scenă simplă și finalizată

Imaginația este cheia. Creează o imagine interioară care arată că dorința ta s-a împlinit deja. Dacă vrei prietenie, vizualizează pe cineva care îți spune „mă bucur că ești aici”. Dacă vrei armonie în cuplu, imaginează o îmbrățișare plină de siguranță. Dacă vrei respect profesional, vezi un coleg care te felicită.

Exercițiu: alege o dorință și creează o scenă de 10-15 secunde care să exprime împlinirea ei.

Activează simțurile și emoția

Nu este suficient să vezi imaginea; trebuie să o trăiești. Observă ceea ce vezi, ce auzi și ce simți în acea scenă. Lasă emoția să devină reală pentru câteva clipe.

Exercițiu: stai cu ochii închiși și repetă scena de trei ori, de fiecare dată accentuând emoția.

Repetă până devine naturală

La început, mintea se poate împotrivi: „nu e real”, „nu se va întâmpla”. Fii blând și revino de fiecare dată. Cu cât repeți mai mult, cu atât noua stare se fixează.

Integrează în viața de zi cu zi

Starea nu rămâne doar în exercițiu. O poți duce în gesturile tale zilnice. Dacă trăiești în interior ca și cum ești apreciat, vei privi oamenii în ochi și vei zâmbi mai ușor.

Exercițiu: în următoarea conversație, adu-ți aminte interior afirmația „sunt deja apreciat” și observă cum se schimbă felul în care vorbești.

Exercițiu de reconectare – „Divinul din mine și Divinul din tine”

Acest exercițiu este pentru relațiile tensionate. Adu-ți în minte o persoană și spune interior: „Respectul din mine recunoaște respectul din tine. Aprecierea din mine recunoaște aprecierea din tine. Divinul din mine iubește divinul din tine.” Repetă zilnic și observă cum se schimbă percepția asupra persoanei.

Rutina zilnică a dorinței împlinite

Dimineața, setează o intenție: „Astăzi oamenii mă primesc cu bucurie.” Ziua, aplică un gest simplu care reflectă starea ta: un zâmbet, o întrebare sinceră, o atenție oferită. Seara, scrie în jurnal două lucruri: unde te-ai simțit apreciat și unde ai dăruit apreciere.

Intrarea în starea de dorință împlinită nu este un joc al imaginației rupt de realitate, ci un antrenament al minții și inimii pentru a trăi altfel relațiile. Când îți dai voie să simți în interior ceea ce îți dorești, comportamentele tale se schimbă, iar ceilalți reacționează pe măsură. Viața socială devine mai liniștită și mai bună.

Vă rugăm să ne scrieți problemele cu care vă confruntati pe adresa de mail danielaagafitei57@gmail.com.

Coach și Trainer în manifestare conștientă și analiză comportamentală Maxwell DISC, Terapeut Tomatis,

Prof. Agafiței Daniela