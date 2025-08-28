CUM SĂ PROFIŢI DE ULTIMELE ZILE DE VACANŢĂ ȘI SĂ INTRI CU ENERGIE ÎN NOUL AN ȘCOLAR

În ultimele zile de vacanță, parcă timpul trece mai repede. Copiii încă se mai joacă sau visează la libertatea verii, adolescenții simt un amestec de entuziasm și neliniște, părinții fac liste cu rechizite, iar profesorii se pregătesc să își revadă clasele. În acest vârtej de emoții, e ușor să apară graba, stresul sau chiar regretul că „vacanța s-a terminat”. Dar finalul verii nu trebuie să fie o despărțire tristă, ci o punte către un nou început. Dacă folosim cu înțelepciune aceste zile, putem transforma intrarea în anul școlar într-un pas plin de energie și echilibru.

Reorganizarea treptată a rutinei de somn

Trecerea bruscă de la nopțile târzii și diminețile relaxate la trezitul la ora 7 poate fi obositoare. Soluția este adaptarea treptată. În fiecare seară, culcarea se mută cu 15 minute mai devreme, iar alarma dimineții se setează tot cu un sfert de oră mai devreme decât în ziua precedentă. După câteva zile, organismul se obișnuiește natural cu noul ritm.

Exercițiu aplicat: stabilește ora la care vei suna alarma în prima zi de școală și noteaz-o pe un bilețel. În fiecare zi, apropie-ți treptat programul de acea oră. Dimineața, scrie într-un jurnal cum te simți după trezire; vei observa cum corpul se adaptează pas cu pas.

Recapitulare ușoară și plăcută

Sfârșitul vacanței nu înseamnă ore nesfârșite de învățat. Este suficientă o reîmprospătare scurtă și relaxată. Poți citi câteva pagini dintr-o carte, rezolva un exercițiu de matematică sau explica unei persoane apropiate o lecție pe care ai învățat-o anul trecut. Scopul nu este performanța imediată, ci reactivarea atenției și a curiozității.

Exercițiu aplicat: alege o lecție preferată din anul trecut și explic-o unui coleg sau unui părinte ca și cum ai fi profesor. Dacă reușești să o transmiți clar, înseamnă că informația este fixată; dacă nu, recitește scurt lecția și încearcă din nou.

Gestionarea emoțiilor de final de vacanță

Pe lângă organizare și recapitulare, este important să recunoaștem emoțiile care apar acum. Mulți copii simt bucurie, dar și teamă de evaluări, dor de libertatea vacanței sau neliniște față de colegi. A le numi și a le exprima este primul pas pentru a le gestiona.

Exercițiu aplicat: ia o foaie și scrie trei emoții pe care le simți gândindu-te la școală. Lângă fiecare emoție, notează o soluție simplă. Dacă simți teamă, scrie: „Pot să mă pregătesc câte puțin zilnic”. Dacă simți nerăbdare, scrie: „Îmi fac un plan de activități interesante pentru școală”. În felul acesta, emoțiile nu te copleșesc, ci devin puncte de sprijin.

Timp de calitate cu familia

Un copil sau adolescent intră în școală cu mai multă încredere dacă a simțit apropiere și susținere acasă. De aceea, ultimele zile de vacanță sunt ideale pentru activități comune: o plimbare, o cină împreună sau chiar o discuție sinceră despre așteptările și emoțiile noului an.

Exercițiu aplicat: organizați în familie o „seară a amintirilor de vacanță”. Fiecare aduce o fotografie, un obiect sau o poveste din vară. Povestiți pe rând și ascultați-vă unii pe alții. Încheierea vacanței va fi marcată de recunoștință, nu de regret.

Pregătirea materialelor într-un mod creativ

Rechizitele nu sunt doar obiecte de folosit, ci și instrumente de motivare. Alege câteva caiete sau mape și personalizează-le cu stickere, desene sau citate. Când obiectele sunt plăcute la vedere, și dorința de a le folosi crește.

Exercițiu aplicat: pe prima pagină a fiecărui caiet, notează o intenție pentru materia respectivă: „Vreau să înțeleg conceptele de bază”, „Îmi propun să pun întrebări atunci când nu știu”, „Îmi doresc să descopăr ce îmi place în această disciplină”.

Mini-rutină zilnică pentru ultimele zile de vacanță

O rutină scurtă, de doar cincisprezece minute, poate ajuta să faci trecerea mai lină.

Dimineața, începe cu cinci minute de respirație sau stretching. Apoi alocă cinci minute pentru a reciti un fragment scurt dintr-o lecție sau dintr-o carte. Încheie cu cinci minute de jurnal, în care să scrii un gând pozitiv sau o intenție pentru ziua respectivă. Această mică rutină antrenează corpul, mintea și emoțiile pentru noul ritm școlar.

Vacanța nu se încheie cu un gol, ci cu șansa unui nou început. Dacă îți reglezi treptat somnul, reîmprospătezi cunoștințele, îți gestionezi emoțiile, petreci timp valoros cu familia și îți creezi mici ritualuri zilnice, vei intra în școală cu liniște și încredere.

Un sprijin deosebit pentru primele zile este borcănelul cu gânduri pozitive. Fiecare bilețel pus acolo devine o încurajare pentru tine, un memento că școala nu înseamnă doar teme și teste, ci și descoperire, prietenie, creștere. În momentele de emoție sau oboseală, deschide borcanul și citește un gând bun; vei simți că ai alături un aliat invizibil care îți amintește de puterea ta interioară.

Astfel, energia verii nu dispare, ci se transformă într-o resursă pentru întreg anul școlar. Finalul vacanței devine începutul unei călătorii cu mai multă încredere, echilibru și bucurie.

