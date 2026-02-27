Sunt relații care nu mor pentru că nu mai există sentimente.

Mor pentru că frica devine mai puternică decât iubirea.

Mor pentru că unul dintre parteneri nu se ceartă — se apără.

Nu controlează — se agață.

Nu amenință — imploră, chiar dacă o face strigând.

Și după fiecare explozie rămâne aceeași întrebare, rostită sau doar gândită în tăcere:

„De ce distrug tot ce iubesc?”

Când un conflict mic devine sfârșitul lumii

Pentru unii oameni, o întârziere e doar o întârziere.

Pentru alții, e începutul abandonului.

Un mesaj fără răspuns nu e doar tăcere.

E dovada că „nu mai contez”.

O critică nu e doar feedback.E confirmarea că „nu sunt suficient”.

Tulburarea de personalitate borderline vorbește despre instabilitate emoțională, frică intensă de abandon, relații oscilante, impulsivitate.

Dar în viața reală arată așa:

– iubire intensă, aproape sufocantă;

– teamă constantă că va fi pierdută;

– reacții disproporționate la distanță;

– rușine profundă după fiecare criză.

Nu este despre răutate, ci despre panică.

Și nu, nu e doar „ea”

Poate fi femeia care plânge și imploră.

Poate fi bărbatul care țipă și sparge lucruri.

Poate fi cel care dispare trei zile „ca să pedepsească”.

Poate fi cel care spune: „Mai bine mor decât fără tine.”

Borderline nu are gen.Are frică de abandon.

Psihanaliști precum Otto Kernberg și Christopher Bollas au descris această lume internă ca fiind împărțită între „totul” și „nimic”.

Astăzi ești salvator.Mâine ești dușman.

Nu pentru că iubirea e falsă,ci pentru că frica e copleșitoare.

Dar nu orice intensitate înseamnă borderline

Trebuie spus clar:

Nu toți oamenii pasionali au o tulburare.

Nu orice ceartă intensă e patologică.

Nu orice gelozie e semn de borderline.

Borderline înseamnă tipar repetitiv și distructiv.

Înseamnă relații care se rup din aceleași motive.

Înseamnă gol interior persistent.

Înseamnă auto-vătămare sau amenințări recurente.

Înseamnă incapacitatea de a tolera ambivalența — faptul că cineva poate fi și iubitor, și frustrant.

Adolescenții: când nu mai e „doar vârsta”

Aici lucrurile dor cel mai tare.

Pentru că la adolescenți granița e subțire.

Toți adolescenții sunt intensi.

Dar nu toți:

– își taie pielea pentru a calma o ceartă;

– spun „vreau să mor” la fiecare conflict;

– trec de la „ești totul pentru mine” la „te urăsc” în câteva ore;

– se simt permanent goi;

– spun des „nu știu cine sunt”.

Când auto-vătămarea devine mod de reglare, nu mai vorbim despre dramă.

Vorbim despre un sistem nervos copleșit.

Când un adolescent trăiește fiecare respingere ca pe o catastrofă, nu e răsfăț.

Poate fi frică primară de abandon.

Când reacțiile sunt repetate, disproporționate și urmate de rușine profundă, nu mai e doar rebeliune.

E suferință.

Ce greșesc adesea părinții

Minimalizarea:

„Iar exagerezi.”

„Pe vremea mea nu era așa.”

Explozia:

„Nu mai suport comportamentul tău!”

Sau, la polul opus, frica paralizantă care duce la cedare totală.

Un adolescent vulnerabil are nevoie de două lucruri în același timp:

Siguranță.

Și limită.

„Înțeleg că te doare.”

„Nu accept să te rănești.”

„Sunt aici.”

„Vom găsi ajutor.”

Stabilitatea adultului devine reglator extern până când adolescentul poate învăța autoreglarea.

Se poate rupe cercul?

Da. Dar nu doar cu promisiuni.

DBT (Dialectical Behavior Therapy), dezvoltată de Marsha M. Linehan, este una dintre terapiile cu cele mai bune rezultate pentru borderline și pentru adolescenți cu auto-vătămare.

DBT învață concret:

– cum recunoști emoția înainte de explozie;

– cum amâni impulsul;

– cum traversezi criza fără să distrugi relația sau corpul;

– cum ceri fără să ameninți;

– cum pui limite fără să arzi tot.

Pentru adolescenți, există programe DBT adaptate, care implică și familia.

Când cuvintele nu ajung

Uneori adolescentul nu poate explica ce simte.

Nu pentru că nu vrea.

Ci pentru că emoția e prea brută.

Art-terapia poate fi puntea.Desenul, culoarea, modelajul oferă o formă pentru ceea ce altfel ar fi descărcat pe piele sau în relație.Pentru un adolescent care spune „nu știu ce simt”, a desena furtuna poate fi începutul înțelegerii ei.

În cazurile severe, combinația dintre DBT (pentru reglare comportamentală) și intervenții expresive (pentru integrare emoțională) poate salva ani de suferință.

Și dacă adevărul este acesta?

Poate că nu relațiile sunt „toxice”.

Poate că frica e.

Poate că nu iubirea distruge.Ci felul în care ne apărăm de pierderea ei.

Poate că nu celălalt te rănește cel mai tare.Ci panica din tine când simți că ar putea pleca.

Borderline nu e despre „a fi dificil”.

E despre a trăi fiecare apropiere cu spaima că se va termina.

Și atunci lupți.

Țipi.

Controlezi.

Ameninți.

Pleci înainte să fii părăsit.

Nu pentru că nu iubești.

Ci pentru că iubești cu frică.Iar frica, netratată, devine sabie.

Taie exact locul unde voiai să construiești.

Dacă te regăsești în acest cerc — ca adult, ca adolescent sau ca părinte — nu e o condamnare., ci un punct de cotitură.

Tiparele se pot schimba.

Dacă vrei să aprofundezi cum funcționează acest mecanism și ce pași reali pot fi făcuți pentru a ieși din el, îmi poți scrie.

Prof. Agafiței Daniela

Coach-life&Terapeut Tomatis