http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 06.11.2026

Teii Falezei DOBORÂŢI

Tancrad în complicitate cu Primăria Galați și cu Garda de Mediu Galați au doborât teii sănatoși ai falezei, dupa ce timp de două săptămâni au acoperit urmele agresiunilor asupra acelorași arbori.
S-a betonat acum 2 saptamani în jurul lor, fară să lase spațiu de protecție deși pomii aveau material pus la rădăcini în vederea relocării.
Dupa betonare, acum câteva zile au pus pământ negru deasupra – mimarea protejării arborilor
Apoi i-au doborât ieri.
Tei sănătoși au fost maltratați, apoi tăiați pentru foc.
Crenguțe verzi de tei se văd în imagini.
Acesta este proiectul modernizării.
???? Solicităm urgent oprirea defrișarii copacilor falezei !
???? Solicităm sprijinul media și al instituțiilor centrale de control, pentru mediatizarea națională a masacrului patrimoniului falezei și sancționarea titularului și a firmelor contractate pentru acțiuni de distrugere ireversibile, realizate cu intenție.
???? Instituțiilor locale de specualitate și control le solicităm retragerea imediată din complicitatea pentru defrișarea Falezei și poziționarea responsabilă și în interesul patrimoniului !
???? Garda de Mediu Galați Ocolul Silvic Galați – sunteți responsabili și complice în distrugerea patrimoniului natulal Faleza Dunării! Luați poziție corectă îmediat sau demisia!
Ați mințit că-i relocați!
Crimele de pe Faleza Dunării cer dreptate!
Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galați 5 - noiembrie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gigantul chinez BYD

Stella Li, vicepreședinta executivă a BYD și unul dintre oamenii-cheie ...

Tsi mai fãtsã Nicu

Nicu Gheară este un nume de bombardier asociat cu Ibiza ...

OROARE și patrie!

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE / MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ORDINUL nr. M.999/666/2026 pentru aprobarea ...

Felicitări, Laura C

Peste 3.600 de investigații active și ordine de înghețare aprobate ...

Basarabia: Anul Doin

Astăzi, prim-ministrul Vasile Tofan a propus ca anul 2027, când ...