Teii Falezei DOBORÂŢI

Tancrad în complicitate cu Primăria Galați și cu Garda de Mediu Galați au doborât teii sănatoși ai falezei, dupa ce timp de două săptămâni au acoperit urmele agresiunilor asupra acelorași arbori.

S-a betonat acum 2 saptamani în jurul lor, fară să lase spațiu de protecție deși pomii aveau material pus la rădăcini în vederea relocării.

Dupa betonare, acum câteva zile au pus pământ negru deasupra – mimarea protejării arborilor

Apoi i-au doborât ieri.