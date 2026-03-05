Cunoaște-mă pe tine însăţi

Despre Jeffrey Epstein, acel sinistru prădător sexual care s-a sinucis după gratii, Donald Trump afirma într-un interviu din 2002 că este un tip extraordinar, căruia îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și lui, iar multe dintre ele sunt mai tinere. Cât de tinere? Depinde de cine le numără anii. Răuvoitorii au reținut în unele cazuri vârsta de 14 ani.

Traficanta de persoane a rețelei Epstein, care furniza fetele unei clientele premium, a fost Ghislaine Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare și menționată de 13.169 de ori în dosarele Epstein, în comparație cu cele peste 38.000 de referințe în cazul lui Donald Trump și al soției sale.

Când Maxwell a fost arestată în 2020 Trump i-a urat succes, explicând ulterior că dorea doar ca justiția să-și urmeze cursul. Avocatul lui Maxwell a sugerat că aceasta este dispusă să vorbească deschis și sincer dacă președintele Trump îi acordă clemență.

Din boxa acuzaților, Ghislaine Maxwell a devenit dintr-o dată deschisă și sinceră numindu-l pe Trump un prieten drag care a fost întotdeauna un gentlemen cu ea. Deși cei doi au călătorit de cel puțin șapte ori cu avioanele lui Epstein și există o droaie de fotografii cu ei la petreceri mondene la Mar-a-Lago sau la prezentări de modă,

Maxwell nu își mai amintește să fi surprins la Trump vreun comportament indecent sau să fi beneficiat de servicii sexuale sau masaje erotice. De fapt, nici nu-și mai amintește să-l fi văzut vreodată pe insula privată sau pe celelalte proprietăți ale lui Epstein.

Când Congresul a acuzat Departamentul de Justiție (DOJ) că a omis să publice declarația unei femei, dintr-un fișier apărut recent, care susține că ar fi fost abuzată de Trump când era minoră, DOJ a precizat însă că aceste afirmații sunt nefondate și false.

Întrebat de un reporter CNN dacă intenționează s-o grațieze pe Maxwell, Trump a răspuns că are voie să o facă, dar este ceva la care nu s-a gândit. Până la noi comandamente, s-au gândit alții ca Maxwell s-o ducă bine la închisoare. Atât de bine, încât să se simtă ca acasă.

Maxwell a fost transferată la Tabăra Federală de Detenție Bryan, Texas, o facilitate cu securitate minimă și cu locuințe de tip cămin considerate mai prietenoase decât alte închisori federale. Aici beneficiază de tratament preferențial și plănuiește să solicite comutarea pedepsei.

Avertizorul care a reclamat presei minunatele facilități de care dispune Maxwell a fost concediat. Maxwell admiră sincer dorința lui Trump de a ajunge președinte. Pentru a treia oară. Dacă acest lucru se va întâmpla, grațierea ei va fi o simplă formalitate și istoria va dovedi că dacă meseria de cocotă este cea mai veche din lume, atunci cea de codoașă este cea de a doua, pe când cea de președinte MAGA, este precis cea de a treia.

