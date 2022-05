Pare a nu fi rău deloc, numai dacă ne oprim la a contempla onorantul loc pe care Ţara noastră îl ocupă ca forţă militară în lume. Dar cu certitudine nu suntem nici atâta de funcţionali şi nici atâta de înzestrţi cu tehnică militară, măcar de antipenultimă generaţie. Oficial avem 73.350 de militari activi, doar circa 50.000 de rezervişti apt-combatanţi şi 15.000 de paramilitari. Grav este că la o asemnea armată avem aproape 2.000 de generali, fără să fi purtat războaie în ultimii 77 de ani. Ne-am fâţâit şi noi ca mercenari necalificaţi prin teatrele de operaţiuni, dar extrem de bine plătiţi în dolari şi în euro. În schimb, preşedinţii noştri au făcut şi fac generali de carton pe bandă rulantă. De pildă, Marea Britanie are doar circa 90 (nouăzeci) de generali la o armată de 250.000 de militari activi şi în rezervă ! Dacă am păstra raporturile, UK ar trebui să aibă 6.000 de generali, la ce număr de militari are regatul unit!

În Uniunea Europenă suntem a 11 – a forţă militară, chiar dacă suntem, ca mărime, a şasea ţară din UE (după ieşirea UK).

Dotările armiei Ţării sunt aşa : 943 de tancuri, 1369 de blindate, 26 de avioane de vânătoare, 12 avioane de transport, doar 62 de elicoptere, trei fregate, patru corvete şi trei nave de patrulare. Asta în condiţiile când avem gurile fluviului Dunărea şi o importantă coastă maritimă. Cum, mă, să ai o armată de generali inutili în proporţie de 75 %, şi nici un submarin? Asta în condiţiile în care aveam submarinul „DELFINUL” în cel de-al doilea război mondial, adică acum 78-80 de ani!

Iată şi un TOP TREI cele mai mari bugete pentru apărare, în anul 2019 : SUA – 685 de miliarde de dolari, Rusia – doar 181 de miliarde de dolari şi China – 6,6 % din PIB.

Într-o ediţie viitoare vom scrie despre trupele şi dotările armatelor Ukrainei şi ale Federaţiei Ruse. Să vedeţi acolo ce dezastru este în raportul de forţe şi doar câţi generali are armata ucrainiană, ţară cu o populaţie de 2,5 ori mai mare decât a României şi cu un teritoriu de…necomparat cu al nostru.