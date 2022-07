România a ratat prima plată de 2,6 miliarde euro pe PNRR pe care o dorea făcută la final de iulie / Comisia Europeană: Rezultatul evaluării se amână pentru septembrie/ Precizările MIPE

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima cerere de plată depusă de România pentru PNRR nu va fi aprobată la finalul lunii iulie, evaluarea fiind prelungită până în septembrie. „În general, Comisia transmite o evaluare preliminară a cererii în curs de două luni de la primirea acesteia.

Pentru a oferi timp suficient pentru finalizarea acestei evaluări, autorităţile române au decis, în acord cu Comisia Europeană, să prelungească această perioadă până la data de 16 septembrie. Această practică nu este neobişnuită”, se arată în răspunsul transmis pentru G4Media de Comisia Europeană.

UPDATE MIPE a transmis, într-o reacţie, că România nu se află în situaţia de a „pierde” echivalentul primei tranşe, ci că a existat o „prelungire” a termenului pentru emiterea avizului pozitiv preliminar, pentru ca România să mai îndeplinească o cerinţă a Comisiei, iar plăţile sunt întârziate din cauza „numărului mare al concediilor” la nivelul Comisiei Europene.

Reamintim că prima cerere de plată pentru proiectele prinse în PNRR a fost transmisă de Guvernul României la data de 31 mai, urmând ca evaluarea Comisiei să fie comunicată în decurs de două luni.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş a declarat la finalul lunii iunie: ”Sperăm noi ca până la sfârşit de iulie România sa încaseze cele 3 miliarde de euro pe care îi avem în această cerere, de aici se deduce prefinanţarea. Sunt amănunte tehnice, dar sunt banii care ne ajută la stabizarea financiară a României”.

Reamintim că prima cerere de plată cuprinde rezultatul jaloanelor şi ţintelor care au avut termen limită la data de 31 decembrie 2021. Cererea de plată a fost transmisă cu 5 luni mai târziu. Un raport de audit obţinut de G4Media arăta la acel moment că opt jaloane PNRR dintre cele aferente anului 2021 încă mai necesitau detalii pentru finalizare.

Între acestea, un rol important îl aveau cele legate de mecanismul de control şi gestionare a fondurilor.

Răspunsul integral al Comisiei Europene privind prima cerere de plată pe PNRR:

„The Commission is currently assessing Romania’s first payment request of €2.6 billion, which it received on 31/05/22.

While in general, the Commission provides a preliminary assessment of the payment request within two months of receiving it, to allow for sufficient time to properly finalise this assessment, the Romanian authorities have decided, jointly with the Commission, to extend the assessment period for this request until 16 September 2022. This practice is not unusual.

Following the Commission’s preliminary assessment, the Economic and Financial Committee has one month to express its views and the Commission will consult Member States through a comitology procedure, which will also take a few weeks.

Depending on the outcome of the discussions in the comitology committee, the Commission will disburse the respective funds under the RRF. The disbursement can take place after the adoption of the decision by the Commission, normally in a matter of days.

If the Commission assesses that not all milestones and targets associated with an instalment are satisfactorily met, the Commission can make a partial payment; the rest of the payment of the instalment (whether loan or grant) will then be suspended.

The Member State concerned then has six months to take the necessary measures to ensure the satisfactory fulfilment of the remaining milestones and targets.

If this has not been done within six months, the Commission can reduce the overall amount of the financial contribution.

The Member State can continue with the implementation of the rest of the plan”

Precizările integrale ale Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene:

„Pentru corecta informare a opiniei publice şi combaterea dezinformărilor apărute în spaţiul public în seara zilei de joi, 28 iulie 2022, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene face precizarea promptă că România nu se află în situaţia de a „pierde” echivalentul primei cereri de plată din PNRR!

Mai concret, în data de 25 iulie 2022 la orele 12:00 a avut loc discuţia reprezentanţilor MIPE cu Comisia Europeană privind situaţia cererii de plată numărul 1, transmise în data de 31 mai 2022 (detalii privind structura cererii de plată, aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-transmisa-comisiei-europene-prima-cerere-de-plata-in-valoare-de-3-miliarde-euro/).

Facem precizarea că toate documentele privind îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor aferente au fost în întregime comunicate şi verificate de serviciile CE. Astfel procesul de validare pentru cele 21 de jaloane şi ţinte s-a încheiat.

La solicitarea CE termenul pentru emiterea avizului pozitiv preliminar s-a prelungit pentru completarea sistemului informatic al PNRR cu informaţii necesare identificării beneficiarilor finali ai plăţilor. România şi-a luat angajamentul ca platforma informatică să fie ajustată cu funcţia suplimentară solicitată până la data de 31 iulie 2022.

Pe data de 1 august 2022 va avea loc testarea funcţiei suplimentare solicitate de CE, iar cererea intră în procedură de de plată, potrivit Regulamentului CE intră în procedură de plată.

Procedura de plată presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. Avizarea interservicii ale CE pentru emiterea avizului pozitiv preliminar.

II. Transmiterea cererii de plată la Comitetele de Specialitate ale Consiliului ECOFIN.

III. Aprobarea plăţii în Consiliul Uniunii Europene – ECOFIN.

Facem precizarea că în luna august activitatea serviciilor Comisiei Europene este cu mult redusă datorită numărului mare al concediilor, motiv pentru care plata tranşei de 2,6 miliarde de euro poate avea loc la sfârşitul lunii septembrie 2022, fără ca acest lucru să afecteze bugetul de stat şi fără să producă întârzieri în implementarea reformelor şi investiţiilor asumate.”