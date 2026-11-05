Poţi să stingi toate becurile din casă. Dar cum faci economie la curentul pe care îl plătești când cumperi o pâine?

Ieri am văzut o știre și m-am tot gândit la ea. România avea cel mai mare preț mediu al energiei electrice dintre 34 de piețe europene analizate.

31,09 eurocenți pentru un kilowatt-oră, pe piața angro. Germania avea 24,92. Spania, 19,75.

Și poate că te întrebi ce legătură are asta cu tine. Doar nu cumperi curent de pe piața angro!

Așa este. Tu primești factura de la furnizor, nu de la bursă. Dar furnizorii cumpără energie și de pe această piață, iar când prețurile rămân ridicate, costurile lor pot crește și, în timp, pot influența tarifele plătite de consumatori.

Comparația cu Germania și Spania m-a pus însă pe gânduri și dintr-un alt motiv. Oamenii de acolo au, în medie, o putere de cumpărare mai mare decât românii. Își permit mai multe din veniturile lor. Și totuși, în ziua analizată, energia se tranzacționa acolo mai ieftin.

Noi avem un nivel de trai mai scăzut, dar energia avea un preț angro mai mare.

Iar diferența dintre a trăi și a trăi decent începe, de multe ori, cu banii care îți rămân după ce ai plătit tot ce este necesar. Banii din care poți economisi, îți poți duce copiii într-o vacanță sau îți poți face planuri fără teama că nu îți vor ajunge pentru facturi.

Și ne mai întrebăm de ce pleacă tinerii din România? Retoric, desigur …

Am căutat apoi datele despre electricitatea pe care o plătim acasă. Potrivit Eurostat, în a doua jumătate a anului 2025, România avea cel mai RIDICAT preț al electricității pentru populație din Uniunea Europeană, după ajustarea la puterea de cumpărare. Adică ținând cont și de diferențele de preț dintre țări, nu doar de suma de pe factură.

Mai mult, prețul electricității pentru populație crescuse cu 58,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare creștere din Uniunea Europeană.

Și încă nu a venit frigul adevărat.

Ce faci când începe să ningă și ai copii mici acasă? Scoți caloriferul din priză? Îi culci cu două pulovere pe ei?

Cât poți economisi din lucrurile de care ai nevoie ca să trăiești?

Mă gândesc la oamenii care își verifică factura de două ori, poate au citit greșit. La cei care sting lumina când ies din cameră și care tot nu înțeleg unde se duc banii.

Dar o parte din energia pe care o plătim nici măcar nu apare pe factura de acasă.

Gândește-te la pâinea pe care o cumperi dimineața. Moara consumă energie, brutăria plătește electricitatea pentru utilaje și cuptoare, magazinul are propriile cheltuieli. Când energia se scumpește, o parte din aceste costuri ajunge în prețul pâinii.

Așa că poți să stingi toate becurile înainte să pleci de acasă și să plătești, câteva minute mai târziu, energia la casa de marcat.

Iar efectele nu se opresc aici.

Energia scumpă pune presiune pe inflație. Salariul rămâne același, dar coșul de cumpărături se golește mai repede.

Renunți la vacanță. Amâni cumpărarea unui frigider. Cauți produse mai ieftine. Încerci să păstrezi câțiva bani pentru luna următoare.

Pentru tine este o formă de apărare. Dar când milioane de oameni fac același lucru, magazinele vând mai puțin, fabricile primesc mai puține comenzi, iar antreprenorii amână investițiile și angajările.

Statul poate încasa și el mai puțin din TVA și din alte taxe, pe măsură ce activitatea economică încetinește.

Și uite unde ajungem.

Tu faci economie ca să nu fii nevoit să te împrumuți. Dar statul, dacă încasează mai puțin și continuă să cheltuiască la fel, poate ajunge să se împrumute și mai mult.

România are resurse energetice. Și atunci, înainte să le cerem oamenilor să stingă încă un bec, ar trebui să ne întrebăm câte investiții în producție au fost amânate, câte proiecte de infrastructură au întârziat și de ce avantajele pe care le avem nu se văd suficient în costurile suportate de populație și de companii.

Avem nevoie de producție, de rețele și capacități de stocare, de investiții finalizate la timp și de sprijin pentru cei care nu își mai pot acoperi cheltuielile esențiale.

Nu poți cere la nesfârșit unei familii să își reducă nevoile, în timp ce deciziile care ar trebui să reducă presiunea asupra prețurilor întârzie.

Poți să stingi lumina ca să faci economie.