Laserul de la Măgurele

V-ați imaginat vreodată că în timp ce lumea tremura de frica Războiului Rece, o mână de fizicieni români, ascunși în pădurea de la Măgurele, jucau în liga mare a științei mondiale, cot la cot cu americanii și rușii?

Părea o nebunie. Era anul 1962. Marile puteri investeau miliarde de dolari în cercetare nucleară și tehnologie spațială. România nu avea acei bani. Mai mult, eram izolați: Occidentul nu ne vindea tehnologie de vârf din cauza embargoului comunist, iar „frații” sovietici ne dădeau informații doar cu picătura, de teamă să nu-i depășim.

Și totuși, la Institutul de Fizică Atomică (IFA), sub conducerea legendarului profesor Ion I. Agârbiceanu, s-a luat o decizie curajoasă: România va construi propriul laser.

Cum construiești ceva ce nu ai văzut niciodată în realitate, ceva ce exista doar în câteva laboratoare super-secrete din SUA și URSS?

Inginerii și fizicienii noștri au fost nevoiți să facă ceea ce românul a făcut mereu în istorie pentru a supraviețui: s-au descurcat. Au „furat meserie din priviri”.

Echipa profesorului Agârbiceanu citea articolele științifice din revistele străine (care ajungeau greu în țară) și trebuiau să ghicească ce era între rânduri. Nu aveau schițe tehnice, aveau doar intuiție și o pregătire matematică fantastică.

Nu puteau importa oglinzile speciale necesare laserului? Le-au șlefuit manual la Măgurele, cu o precizie de ceasornicar elvețian. Nu aveau sursele de alimentare sofisticate ale americanilor? Au improvizat și adaptat echipamentele existente în țară. A fost o muncă titanică de adaptare și geniu inventiv.

Momentul adevărului a venit într-o noapte târzie de octombrie 1962.

În liniștea laboratorului, după luni de eșecuri și calibrări fine, miracolul s-a produs. O rază de lumină roșie, coerentă, subțire ca un fir de păr dar incredibil de intensă, a tăiat întunericul. Primul laser românesc cu heliu-neon funcționa!

Vestea a căzut ca un trăsnet în comunitatea științifică internațională.

România devenea oficial a patra țară din lume care reușea această performanță tehnologică uluitoare, imediat după coloșii SUA, URSS și Franța. Am luat fața unor puteri industriale precum Marea Britanie, Germania sau Japonia.

Nu cu bugete nelimitate, ci cu minți sclipitoare și mâini de aur. A fost dovada supremă că școala românească de fizică era la cel mai înalt nivel mondial.

Acei oameni nu au lucrat pentru bani sau faimă. Au lucrat din pasiune și dintr-un patriotism tăcut, demonstrând că inteligența românească poate străpunge orice barieră, chiar și Cortina de Fier.

Aceasta este moștenirea unei generații care a știut să construiască țara, adesea cu sacrificii pe care azi nici nu ni le imaginăm.

Câți dintre dumneavoastră ați lucrat în cercetare sau în industria grea în acele vremuri? Haideți să ne amintim cu mândrie de ce eram capabili!

Respect etern pentru mințile luminate ale României!

