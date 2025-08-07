AEPD sancționează cu 96.000 de euro o rețea de săli de fitness pentru impunerea recunoașterii faciale

Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD) a amendat cu 96.000 de euro rețeaua de săli de fitness Supera pentru impunerea recunoașterii faciale la accesul în incinta sa, a informat miercuri Facua-Consumadores en Acción într-un comunicat. Potrivit asociației, sancțiunea de trei amenzi care inițial se ridicau la 160.000 de euro a fost în final redusă cu 40 %, întrucât compania proprietară, Sidecu SA, a recunoscut încălcarea și a efectuat o plată voluntară.

Faptele au fost denunțate de Facua în 2023, după ce a aflat de la partenerii săi că unitățile acestei rețele de săli de fitness au implementat un sistem de recunoaștere facială ca singură modalitate de acces. Asociația considera că se proceda la un tratament ilegal al datelor biometrice ale utilizatorilor, ceea ce însemna o încălcare a normelor privind protecția datelor.

Sursa: www.20minutos.es