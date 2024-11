Ambasada SUA în România sărbătorește Săptămâna Educaţiei Internaţionale

20 noiembrie, 2024

Cu ocazia Săptămânii Educației Internaționale (18-22 noiembrie), Ambasada Statelor Unite la București sărbătorește și reafirmă relația noastră de lungă durată cu România în domeniile educației și culturii. Țările noastre recunosc valoarea imensă a învățării la nivel global, atât prin legături educaționale puternice între Statele Unite și România, cât și prin facilitarea accesului elevilor la oportunități educaționale relevante în străinătate.

Săptămâna Educației Internaționale, o inițiativă comună a Departamentului de Stat al SUA și a Departamentului de Educație al SUA, își propune să promoveze beneficiile educației internaționale și ale programelor de schimb educațional la nivel mondial. Tema din acest an, „Explore”, invită studenții, cercetătorii, instituțiile, dar și alte persoane să exploreze oportunitățile de educație internațională care îi înzestrează cu competențele și cunoștințele necesare pentru a reuși. Aflat la cea de-a 75-a ediție, raportul Open Doors, care publică datele privind studenții internaționali și programele de studii în străinătate din SUA, raportează că peste 1.12 milioane de studenți internaționali au studiat în colegiile și universitățile din SUA în anul universitar 2023-2024, cifra atingând un nivel record. Dintre aceștia, peste 900 sunt studenți români care au studiat în Statele Unite în anul universitar 2023-2024.

În România, Ambasada Statelor Unite la București finanțează și facilitează o gamă largă de programe educaționale și culturale. Prestigiosul Program Fulbright pentru studenți, destinat cetățenilor români, oferă premii pentru primul an de masterat sau pentru un an academic de cercetare în Statele Unite. Începând din 1960, peste 3.600 de români și americani au participat la schimburi Fulbright. 17 studenți din România au câștigat prestigioasa bursă și se află în prezent în Statele Unite. Comisia Fulbright româno-americană gestionează programul EducationUSA, unde românii pot descoperi toate beneficiile pe care le poate aduce educația în Statele Unite.

„Educația internațională este fundamentul construirii unei societăți mai deschise, încurajând diversitatea și colaborarea. Prin facilitarea schimburilor culturale, educaționale și profesionale și prin împărtășirea unor valori, competențe și expertize comune, putem forma noi generații de lideri care să facă față provocărilor de mâine”, a declarat Ambasadorul SUA, Kathleen Kavalec.

Programul Future Leaders Exchange (FLEX) oferă burse elevilor de liceu din Europa și Eurasia pentru a petrece un an academic în Statele Unite, locuind cu o familie și urmând cursurile unui liceu american. Aflat acum în cel de-al 31-lea an la nivel mondial, programul FLEX a oferit burse pentru peste 30.000 de elevi de liceu. În România, programul a fost lansat în 2016. Până în prezent, 30 de elevi de liceu sunt selectați în fiecare an pentru a participa și a petrece un an academic în Statele Unite.

Bursa de vară Benjamin Franklin este o bursă academică intensivă de patru săptămâni, găzduită de un colegiu sau o universitate din SUA pentru elevii de liceu cu vârste cuprinse între 16-18 ani. Aceste programe sunt de natură academică și se concentrează atât pe probleme globale, cât și pe leadership și servicii comunitare.

Ambasada Statelor Unite la București coordonează cea mai mare rețea de spații americane din Europa (a doua ca mărime din lume), cu 10 colțuri americane și 25 de rafturi americane afiliate, care servesc drept centre de informare despre Statele Unite și programe în sprijinul politicii externe americane, inclusiv informații privind studiile în Statele Unite. Peste 31.800 de români au participat în anul universitar 2023-2024 la 1.570 de programe formale în întreaga rețea.

Pentru informații despre acestea și despre toate programele Ambasadei SUA la București, vă rugăm să vizitați site-ul nostru accesând https://ro.usembassy.gov/education-culture/.