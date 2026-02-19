Aproape jumătate din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani din Barcelona sau Madrid s-a născut în străinătate

Aproximativ 50% din populația cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, în plină etapă de activitate profesională, din provincii precum Barcelona, Madrid, Girona, Lleida sau Baleares s-a născut în străinătate, cifre care sunt de până la cinci ori mai mari decât cele din alte zone precum Córdoba, Badajoz și Jaén. În același timp, între 20 și 30% dintre rezidenții cu vârsta peste 55 de ani, aproape de sfârșitul vieții active sau la vârsta pensionării, din provincii precum Alicante/Alacant, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Baleares și Las Palmas s-au născut, de asemenea, în alte țări, de unde au venit să locuiască în Spania. În plină dezbatere privind procesul de regularizare a aproximativ jumătate de milion de imigranți, promovat de guvern, și în contextul în care ultimele date ale Ministerului pentru Incluziune, Asigurări Sociale și Migrație indică o medie de 3,04 milioane de muncitori străini în Spania în luna ianuarie, cifrele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INE) la 1 ianuarie 2026 permit o analiză mai detaliată a situației.

Sursa: www.20minutos.es