Au început lucrările de modernizare pe strada Ștefan cel Mare

Primăria municipiului Galați informează că au început lucrările pentru modernizarea străzii Ștefan cel Mare, din cadrul proiectului amplu cu fonduri europene ce cuprinde și Bulevardul Siderurgiștilor (Tronson 2) și Depoul de tramvaie nr. 1.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Modernizarea infrastructurii înseamnă dezvoltarea orașului. Ne bucurăm să anunțăm începerea lucrărilor din cadrul acestui proiect, unul dintre cele mai mari din ultimii ani de la Galați. Vorbim de un proiect cu fonduri europene în valoare totală de 316 milioane de lei”.

Astfel, principalele lucrări ce vizează modernizarea bulevardului Siderurgiștilor (tronson Piața Energiei – zona depou tramvaie) și a străzii Ștefan cel Mare (intersecția Al. Măcelaru – Cimitir Israelit) presupun: reabilitarea căii de rulare a tramvaiului (2,056 km linii tramvai cale simplă), modernizarea străzilor (2,080 km), refacerea trotuarelor (7.750,00 mp), realizarea de piste pentru biciclete (4,160 Km), amenajarea spațiilor verzi (6.500,00 mp), realizarea de peroane pentru călători (10) și instalații de iluminat public (2,080 km), montarea de mobilier stradal, intervenții la rețelele edilitare subterane din perimetrul în care se vor derula lucrările de reabilitare la carosabil și tramvai etc.

Modernizarea celor două străzi se derulează în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare totală de 138.973.920,31 lei, iar lucrările sunt executate de asocierea Citadina 98 SA – Tancrad SRL – Lemacons SRL – Oldroad Construct SRL, durata de realizare fiind de 24 de luni.

În plus, proiectul amplu presupune și modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1 (b-dul Siderurgiștilor nr. 45-J). Proiectul cu fonduri europene pentru modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1 este în valoare de 178,4 milioane de lei (35 de milioane de euro), iar contractul a fost atribuit prin licitație asocierii Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Oldroad Construct SRL, durata de realizare fiind de 24 de luni.

Proiectul amplu „Modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1, a bulevardului Siderurgiștilor, Tronson 2 și a străzii Ștefan cel Mare”, în valoare totală de 63 de milioane de euro, este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.