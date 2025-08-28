Cereri respinse prelungire parcare supraetajata

Primăria municipiului Galați informează că a fost publicată pe site lista cu cererile respinse în cadrul sesiunii de prelungire a abonamentelor de parcare în parcarea supraetajată din Mazepa I. Astfel, în urma verificării dosarelor înregistrate în vederea prelungirii pentru o perioadă de 3 ani a abonamentelor care au fost atribuite în anul 2020, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, un număr de 25 de cereri au fost declarate respinse, din care 5 dosare pentru care solicitanții nu au depus cererea de prelungire însoțită de documentele prevăzute la art. 11, alin. (1) din H.C.L. nr. 157/24.04.2025. Lista este disponibilă pe site-ul Primăriei în secțiunea Anunțuri/Parcări supraetajate.

Solicitanții au posibilitatea de a depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțului, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor să se realizeze în termen de 3 zile lucrătoare.

Contestațiile se vor depune la adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro sau la sediul Primăriei municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54. Cererea de contestație nu poate avea ca obiect completarea dosarului depus inițial, potrivit art. 12, alin. (4) din H.C.L. nr. 157/24.04.2025.