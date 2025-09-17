Dâmboviţa Delivery la Operă – festivalul care readuce râul în inima cartierului Cotroceni | 20–21 septembrie 2025 | Debarcader Opera Română, București | Intrare liberă

Pentru prima dată, festivalul-manifest Dâmbovița Delivery ajunge la Opera Română – unul dintre cele mai importante puncte de pe cursul râului metropolitan și o zonă simbolică pentru București. Timp de două zile, Dâmbovița devine scenă, laborator și spațiu de întâlnire, într-un eveniment care aduce împreună comunități, instituții și inițiative diverse pentru un scop comun: reactivarea râului ca infrastructură verde-albastră a orașului.

Intrarea este liberă, iar programul complet al activităților este disponibil pe https://dambovitaapadulce.ro/dambovita-delivery-opera-romana/ și pe canalele oficiale de social media ale organizatorilor.

Festivalul care aduce știința și arta în slujba râului și a comunității

Cartierul Cotroceni s-a dezvoltat în relație cu Dâmbovița, dar râul a rămas de multe ori un vecin uitat. În această zonă, lângă debarcaderul de la Opera Română, se întâlnesc unele dintre cele mai importante instituții de cercetare, educație și cultură din București. Împreună cu organizații civice și comunitare precum Incotroceni – Oameni, Idei, Povești, aceste instituții au un potențial uriaș de a regândi și transforma legăturile orașului cu apa.

În septembrie, malurile de lângă Operă (zona metrou Eroilor) se transformă într-un spațiu comun, unde universități, ONG-uri, grupuri civice și artiști propun activități de mișcare în aer liber, ateliere de educație non-formală, dezbateri, spectacole și experimente interactive – de la știință participativă la poezie, muzică și artă vizuală. Prin aceste activări, Dâmbovița devine sursă de inspirație, sănătate și reziliență climatică pentru oraș și comunitățile sale.

Momente-cheie ale ediției Dâmbovița Delivery – Opera Română 2025

Pe 20 și 21 septembrie, la Debarcaderul de la Operă, râul și malurile sale vor găzdui dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziții și spectacole – toate unite de firul comun al apei, ca resursă cheie a orașului. Publicul este invitat să participe la:

Viitorul orașului — dezbateri pe știință, mediu, arhitectură și cultură, alături de experți și autorități

Universități, ONG-uri și inițiative civice invită publicul la discuții despre aer, apă, biodiversitate, arhitectură, sănătate urbană, poezie și psihologie. Experimentele, prezentările și reflecțiile colective transformă știința și arta în instrumente pentru înțelegerea râului și a orașului, oferind o platformă de reconectare și co-creație.

Concursul internațional de idei „Dâmbovița 2035”

Concursul invită profesioniști și pasionați să propună viziuni pentru un râu verde, accesibil și conectat la oraș. Evenimentul de lansare va avea loc în cadrul ediției Operă, împreună cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala București și Anuala de Arhitectură.

Nod X – dialoguri despre oameni, oraș și idei

Prima ediție din seria de dialoguri despre oameni, oraș și idei care au schimbat Bucureștiul în ultimul deceniu, prilejuită de aniversarea de 10 ani de Nod Makerspace, aduce la masă organizații de mediu, presă, cultură și educație de aceeași vârstă.

Activități pe apă și pe mal

Cu plecare de la Debarcaderul proaspăt amenajat, pe apă vor avea loc: plimbări cu canotcile Rowmania – PATZAIKIN și ambarcațiunile din flotila Dâmbovița Apă Dulce, SUP-uri și caiace, și proiecții pe luciul apei.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 13:00, are loc competiția de vâslit pe echipe, în canotci de 10+1, parte a campaniei naționale Descoperă Rowmania, organizată de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Vastint Romania, pe râul Dâmbovița, la Debarcader Operă.

În paralel, pe Splaiul Independenței pietonal, vor avea loc explorări cu microscoape, demonstrații științifice, poezie, muzică, artă participativă, tururi ghidate prin Cotroceni și ateliere despre reducerea risipei alimentare. De asemenea, publicul va putea explora expoziții și intervenții de artă documentară: de la istoria florei luncii Dâmboviței, la harta liniștii din București, instalații interactive și arhive vii ale comunității.

Pe tot parcursul evenimentului, Pavilionul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă va fi deschis pentru interacțiune cu vizitatorii, care sunt provocați la un concurs cu premii pe teme legate de sustenabilitate: „Roata dezvoltării durabile”.

Spectacol pe apă Dâmbovița

În premieră pentru București, compania independentă IOTA aduce pe luciul râului primul spectacol de teatru montat pe apă, co-produs de ARCUB și co-finanțat de AFCN: „Sirene pe Dâmbovița”. Producția este un mozaic de memorii și visuri care transformă râul într-o scenă vie și propune publicului o experiență culturală alternativă, unde poveștile personale se împletesc cu memoria și forța apei.

Dâmbovița Delivery – parte din programul Dâmbovița Apă Dulce (DAD)

Ediția de la Opera Română este parte din programul amplu Dâmbovița Apă Dulce (DAD) – o inițiativă colectivă de regenerare urbană și ecologică, creată de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Nod Makerspace. Programul propune reimaginarea râului ca axă verde-albastră pentru București, prin infrastructură de acces la apă, infrastructură de monitorizare a sănătății râului, activități pentru comunitate și acțiuni de advocacy.

„Infrastructura verde – albastră” este un termen din urbanism și planificare urbană. „Verde” se referă la vegetație și spații naturale, iar „albastru” la apă – râuri, lacuri, zone umede. Sintagma descrie rețelele de natură și apă dintr-un oraș, care funcționează ca o coloană vertebrală ecologică: răcoresc, reduc poluarea, conectează cartierele și fac orașul mai sănătos și mai rezilient.

Prin Dâmbovița Delivery, programul DAD arată cum râul poate fi trăit, nu doar privit: ca loc de întâlnire, reflecție, mișcare și creație comună. Este un pas într-o mișcare pe termen lung, în care multiple surse de sprijin și colaboratori se reunesc pentru un București mai respirabil, mai curat și mai conectat.

Organizatori și parteneri Dâmbovița Delivery: Opera Română

Organizatori: Nod Makerspace și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23

Evenimentul manifest Dâmbovița Delivery face parte din programul Dâmbovița Apă Dulce (DAD). Programul este susținut de Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București și ING Romania.

Dâmbovița Delivery – Săptămâna Europeană a Dezvoltării Durabile este un proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

Dâmbovița Delivery este un proiect partener al „Străzi Deschise – București. Promenadă urbană” – eveniment organizat de Primăria Municipiului București și ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și SGA Ilfov-București, cu sprijinul ANAR (Administrația Națională Apele Române). Organizatorii le mulțumesc partenerilor strategici FEPRA Waste Management si Asociația Planeta Verde pentru implicare.

Despre organizatori:

Nod Makerspace este un centru cultural-creativ, pe malul râului Dâmbovița: atât o platformă tehnică ce oferă mijloace de prototipare, cât și spațiu de interacțiune pentru start-up-uri creative. Misiunea Nod este crearea unui mediu durabil și instrumente pentru dezvoltarea industriilor creative: biblioteca de materiale, acceleratoare, programe de educație în fabricare digitală pentru publicul larg etc. Dincolo de spațiul fizic, Nod coordonează Dâmbovița Apă Dulce, aducând în prim-plan comunitățile locale și industriile cultural-creative.

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 a luat naștere în 2010 la inițiativa multiplului campion european, mondial și olimpic la kaiac-canoe, Ivan Patzaichin, și a arhitectului Teodor Frolu. Susține protejarea diversității culturale şi naturale a zonelor cu ape din România, promovarea patrimoniului hidrografic românesc, a profilului cultural și natural local, practicarea mișcării în aer liber și a unui stil de viață sănătos. Dezvoltă programe de antreprenoriat social ancorate în activități de consultare publică pentru a identifica direcțiile de dezvoltare potrivite pentru comunitățile cărora li se adresează.