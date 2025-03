E.ON a construit, anul trecut, pentru companii partenere 34 de centrale electrice fotovoltaice în valoare de circa 10 mil. euro

Producție anuală însumată de 14 GWh;

Capacitate instalată totală de 11,5 MWp;

Contribuție la reducerea emisiilor de CO 2 de peste 3.200 de tone pe an;

Compania E.ON Energie România a finalizat și predat la cheie, anul trecut, 34 de centrale electrice fotovoltaice pentru tot atâtea companii partenere care activează în diverse ramuri industriale, valoarea totală a proiectelor ridicându-se la aproape 10 milioane de euro.

Construcția centralelor fotovoltaice a presupus instalarea în locațiile partenerilor, situate în 16 județe, a 24.728 de module fotovoltaice pe o suprafață de 59.347 m², echivalentul a circa 8 terenuri de fotbal.

Cu o capacitate instalată însumată de 11,5 MWp, centralele fotovoltaice produc circa 14 GWh de energie electrică regenerabilă anual, cantitate care ar fi suficientă pentru a alimenta circa 11.600 de locuințe.

Centralele PV asigură companiilor partenere un anumit grad de independență energetică și contribuie la protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de CO 2 cu peste 3.200 tone pe an.

„Ne-am propus să fim partenerul preferat al companiilor din România, de orice dimensiuni, mici, mijlocii sau mari, pentru soluții la cheie de eficientizare energetică și decarbonizare. Cele peste 400 de companii care ne-au ales până în prezent ca partener pentru construcția de centrale fotovoltaice arată că suntem pe calea cea bună pentru a ne atinge scopul”, declară Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

De exemplu, pentru Agricola International, din județul Bacău, unul dintre cei mai importanți jucători din industria cărnii, cele patru centrale electrice fotovoltaice construite au o putere totală instalată de 1,998 MWp și produc anual 2,288 GWh de energie regenerabilă, salvând, totodată, circa 718 tone de emisii de CO 2 .

Pentru Continental Automotive România, din județul Timiș, E.ON a pus în funcțiune un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 655 kWp, format din 1.440 de panouri, care va asigura, anual, circa 715 MWh de energie electrică regenerabilă și o reducere a emisiilor de CO 2 cu circa 152 de tone în fiecare an.

Și pentru Agrosel, companie din județul Cluj care activează în sectorului legumicol, E.ON a construit trei centrale fotovoltaice cu putere instalată insumată de 1.146 kWp care generează împreună 1,433 GWh de energie solară pe an, acoperind 45% din necesarul de energie al firmei.

În prezent, compania are în desfășurare alte 18 proiecte similare, compania oferind soluții la cheie, proiectate să corespundă nevoilor și profilului de consum al clienților.

Pe segmentul non-rezidențial, portofoliul de proiecte de generare fotovoltaică al E.ON Energie România cuprinde peste 392 de proiecte finalizate, în valoare totală de 74 milioane de euro. Producția totală de energie fotovoltaică este de peste 104 GWh pe an, iar emisiile de CO 2 sunt reduse cu aproximativ 23.000 de tone în fiecare an.

Despre E.ON Energie România

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate și soluții energetice având un portofoliu variat format din circa 3,5 milioane de clienți, atât rezidențiali, cât și companii și municipalități. De la intrarea pe piața din România, E.ON a investit peste 2,4 miliarde de euro, în principal în modernizarea rețelelor. Totodată, valoarea contribuțiilor virate la bugetul de stat și bugetele locale se ridică la 3,8 miliarde de euro.