Elevii spanioli se întorc la școală cu mai multe restricţii în privinţa ecranelor: „Dreptul la educaţie trebuie să primeze”

Peste opt milioane de elevi se vor întoarce la școală, în contextul unei reînceperii a cursurilor marcate de restricții mai severe privind utilizarea ecranelor și, în special, a telefoanelor mobile. Practic toate comunitățile autonome au aprobat norme care interzic sau limitează utilizarea dispozitivelor smartphone în sălile de clasă, în pauze și în cantinele școlare începând din luna septembrie. Această măsură a fost promovată cu scopul de a reduce impactul pe care aceste dispozitive l-au demonstrat atât asupra performanțelor școlare ale elevilor, cât și asupra capacității lor de a interacționa social.

Sursa: www.20minutos.es