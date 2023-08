Fugarul Matteo Politi, falsul chirurg estetician, a fost arestat în această dimineaţă în Italia

Matteo Politi, falsul medic italian, a fost arestat în această dimineaţă în oraşul Mestre situat lângă Veneţia. Acesta lucra la un hotel din zonă, cunoscut sub numele de Luigi. Prinderea lui a fost posibilă de mediatizarea intensă făcută în mai multe ziare şi la posturi de televiziune din Italia în urmă cu 3-4 zile. Matteo a fost recunoscut de una din victimele sale din România, ce locuieşte în Italia, care a sesizat carabinierii. Aceştia, în urma unei acţiuni rapide, au înconjurat zona în care acesta locuia, cartierul Marghera din oraşul Mestre, l-au încătuşat şi dus în arest. Vă reamintim că Matteo Politi este cetăţean italian, care s-a dat drept chirurg-plastician şi a operat timp de un an la mai multe clinici private din Bucureşti. Acesta a operat în perioada martie 2018- decembrie 2018 zeci de persoane, efectuând operaţii de lifting facial, rinoplastii, liposucţie, implant mamar, deşi nu avea specializare în domeniu, dar nici măcar diplomă de medic. Demascat în urma unor dezvăluiri în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune în ianuarie 2019, acesta simte că va fi cercetat de organele abilitate şi încearcă să fugă din ţară. Este prins la graniţă, pe 6 februarie, adus în Bucureşti şi încarcerat pe 7 februarie 2019, rămânând în arest până în 5 iunie 2019, dată de la care se ia măsura controlului judiciar. În urma cercetărilor s-a constatat că falsul medic Matteo Politi era din Veneţia, absolvent a doar 8 clase şi s-a dat medic şi în Italia, motiv pentru care a fost condamnat în anul 2011 la un an şi jumătate, cu suspendare. Adevărul în privinţa calificării acestui fals chirurg s-a aflat destul de rapid, unii din pacienţii acestuia prezentând complicaţii, infecţii şi dureri post operatorii luni, chiar ani la rând. Două din persoanele vătămate sunt din Galaţi. Investigaţiile făcute de pacienţii vătămaţi la alţi medici specialişti din ţară cât şi din străinătate, au relevat, în urma consultării, grave erori în efectuarea intervenţiilor chirurgicale. De reţinut este faptul că acesta a operat la unele clinici din Bucureşti şi sub numele de Matthew Mode. Oricum, Matteo Politi sau Matthew Mode, nu avea drept de liberă practică în România, de vreme ce nu deținea avizul emis de Colegiul Medicilor și nici calitatea de medic specialist. Acesta a fost condamnat în 29 noiembrie 2022 la 3 ani şi 10 luni de închisoare, sentinţă rămasă definitivă în 15 martie 2023 ca urmare a respingerii apelului formulat de acesta. Politi a părăsit ţara încă din decembrie 2022, lansând zvonuri, prin diverşi apropiaţi, că ar fi prin Hong Kong, în realitate acesta se refugiase în Italia, în apropiere de Veneţia, locul lui de baştină. Despre acest caz am scris în ediţia ziarului Impact din 5 aprilie 2023. Acesta a fost dată în urmărire internaţională în martie 2023 şi probabil va fi returnat în România pentru a fi încarcerat.