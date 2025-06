Gala Excelenţei în Educație 2025

Primăria municipiului Galați informează că peste 1.000 de elevi, studenți și profesori performeri ai anului școlar 2024-2025 vor fi premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație, eveniment programat joi, 3 iulie, începând cu ora 16.30, în Grădina Publică.

Valoarea totală a premiilor acordate anul acesta se ridică la aproximativ 2.000.000 lei, evenimentul fiind cofinanțat de Primăria Municipiului Galați și organizat de Asociația Timp Magic, cu implicarea consistentă a partenerilor și sponsorilor din mediul privat.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Gala Excelenței în Educație, ajunsă deja la a V-a ediție, este mai mult decât un eveniment pe care anual îl așteptăm cu emoție. Este un gest de recunoaștere, respect și admirație față de elevii, profesorii și toți cei care contribuie, zi de zi, la performanța educațională din municipiul nostru. Se poate spune că am transformat această gală într-o frumoasă tradiție a Galațiului, pentru că educația este temelia pe care construim viitorul comunității. Suntem bucuroși că și alte orașe din România au preluat modelul Galațiului și premiază excelența. Prin urmare, pe 3 iulie, vom sărbători reușitele anului 2024-2025 și vom transmite mesajul firesc la care țin în mod special: la Galați, munca, talentul și implicarea sunt recunoscute și încurajate. Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru efortul constant, părinților pentru susținerea oferită copiilor și, mai ales, elevilor care, prin rezultatele lor, ne fac să fim și mai mândri de ei.”

Oana Crețulencu, managerul proiectului Gala Excelenței în Educație: „Această ediție a Galei Excelenței în Educație este un moment de profundă recunoștință și validare a efortului comun. Gala Excelenței este în fiecare an o poveste despre motivație, efort, caracter și comunitate. Este dovada clară că educația trebuie să fie celebrată. Iar noi, ca organizatori, vom continua să susținem această misiune cu pasiune și responsabilitate. Mulțumesc echipei Timp Magic, autorităților locale, sponsorilor și tuturor partenerilor care au înțeles misiunea noastră și au ales să investească în viitorul copiilor și tinerilor din Galați!”

Evenimentul, ajuns la cea de-a V-a ediție, se va bucura și de momente artistice, surprize, cadouri și o atmosferă în ton cu momentul de care se bucură întreaga comunitate. Invitat special va fi omul de televiziune Dan Negru, ambientul muzical va fi asigurat de DJ Florin Stoica, iar prezentatoare va fi Ilioara Radu.

Evenimentul este susținut de Citadina 98, APAN, Apă Canal Galați, Farmaciile Myosotis, DMT Marine Equipment, Stialmet, MMA Security, Lemacons, Fundația Autonom, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Roval Print, Sfinx, Maia Bijou, Rod Bun, ADD Global Design, Dr. Max, Asociația ReLife, Criomec, Danube Rock Revolution Festival 2025, Magic Events Time, ABeauty, Terra Clinique & Beluga, Dicor Academy, Be Slim Med Spa, Artesana, Shopping City Galați, Graphotek Tipografie, Iank Security Guard, Cortefino, Atac by Auchan, Clinica Regina Maria, Restaurant Teatris, Restaurant Ossobuco, Dental Clinic, Centrul Delfinul, Noy Business Tranzactions, Pelas Company, Glo Marine, Vega Hotels, Daverosan, Restaurant Union Jack, Betty Ice, Ioma Paris by Centrul Medical Galmedmun, OnStage, Fotograf Gabriel Rugină, Asociația Dodoroni și Marili, Teatrul Gulliver, Fun Science Galați, Asociația Pentru Ajutor Umanitar – AJUT, Presa Galați, TV Galați-Brăila, Reperul TV, Caravana USAMV București.