IMM-urile din Republicuţa Galaţi, 30 de ani de existenţă

Stimati colegi, va imbratisez cu mult drag si va multumesc pentru urari. Am obligatia sa va informez despre ce a fost la Galati in organizarea Patronatului IMM si a Consiliului Judetean, cu suportul Primariei Galati si a CECAR. Astfel, in cadrul „Saptamanii Europene a imm-urilor” am sarbatorit „Ziua intreprinzatorilor” si „30 de ani de istorie noua de la reinodarea asociativa a miscarii patronale din Galati atestata din anul 1896″. La aceste manifestari am beneficiat de prezenta dl Presedinte Jianu Florin si a Scretarului general Fudulea Sterica, precum si a doamnei director Denisa Samek. Dl Presedinte Dumitru Nancu de la FNGCIMM, alaturi de colegii nostri, Florin Duma-Prahova, Marian Costea-Ialomita, Elena Coanda- Constanta, Kaya Sebahat-Tulcea, Priceputu Vasile-Braila, Roman Ion- Vrancea, Davidescu Stefan-Buzau. Tuturor vreau sa le multumesc din suflet 🤗🙏In prima parte a zilei de vineri am avut organizat un seminar avand tematica energia verde. Au participat aprox 100 de persoane : oameni de afaceri, reprezentanti ai mediului financiar bancar, ai institutiilor deconcertate, colaboratori, administratie, mass media locala si centrala.

Seara a fost un ” regal” de 5 ore, care au trecut repede, in mod extrem de interesant si placut. Astfel un prim moment a fost constituit din mesajele adresate de Presedintele CJ, al CNIPMMR, Prefect. Apoi Presedintele PIMM Galati a prezentat un raport de activitate extrem de concis ptr cei 30 de ani parcursi (ultima realizare fiind inaugurarea la Galati a Oficiului ptr jud Galati si Braila a FNGCIMM). Apoi a urmat o festivitate de premiere a soc.com. membre ale pimm ce au implinit si acestea 30 de ani si au fost alaturi de noi in toti acesti ani. (Toata actiunea de seara s-a desfasurat la Teatrul National de opera si opereta Nae Leonard). Premiera realizata de dl Jianu. In continuare a urmat pe scena o formatie artistica a carei componenta a fost formata din militari ai trupelor americane cantonate in Europa. Un spectacol de exceptie realizat cu sprijinul Ambasadei SUA, cu care avem o relatie deosebita (doi ambasadori au fost oaspetii Patronatului nostru de’a lungul timpului). In sala am avut si Echipa de Conslieri ai Fortelor Armate SUA ptr Europa si Africa, condusa de un inalt oficial. A urmat concertul „ingerilor de la Chisinau”, formatia MILLENIUM. Incendiar. O nebunie. Apoi totul s-a incheiat prin invitarea celor 350 de persoane la un dineu organizat in foaierul teatrului. Cam asta a fost tot, cu multa munca, seriozitate si responsabilitate. Cand va fi gata o sa transmit si filmul. Va imbratisez.